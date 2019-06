La Canción Del Día: el delirio disco de ‘God Control’ y su violento vídeo son una nueva cumbre en la carrera de Madonna

Madonna acaba de publicar uno de los discos más arriesgados de su carrera. ‘Madame X‘ no es solo un trabajo de “pop global futurista” como lo ha descrito Mirwais, sino que es directamente experimental en muchos casos, incluyendo al menos dos de sus temas más importantes, ‘Dark Ballet’ -que ya analizamos– y ‘God Control’, el tema de ‘Madame X’ del que Madonna más orgullosa está, tal y como explicaba una entrevista reciente con iHeart Radio. Es otro de los temas políticos del álbum, en este caso hablándonos del control de armas pero con toda la intención del mundo de hacernos bailar.

¿Por qué ‘God Control’ es experimental? El tema no samplea a Tchaikovsky por medio de Wendy Carlos, pero al menos su estructura y composición sí son poco convencionales, pues en sus 6 minutos de duración se suceden varios elementos que parecen “random” en principio… y lo siguen pareciendo con las sucesivas escuchas, sin que eso sea algo malo y pese a que está claro que todos ellos existen al servicio de la canción y de su temática. ‘God Control’ empieza con Madonna cantando entre dientes “cuando hablan de reformas, me hacen reír, cuando pretenden ayudar, me hacen reír”; y a ella se le suman entonces unos coros celestiales que dan paso abruptamente a unos violines disco y a unos disparos. Entonces ‘God Control’ explota en un ritmo totalmente “disco 2000” por el que pronto escuchamos a Madonna rapear (??) y una sección “vocoder”, y cuando el tema llega a su cumbre en el pasaje “it’s a new kind of energy”, ya han pasado tres minutos… y nos quedan tres más de delirio disco, susurros y un ¿niño? gritando “una nueva democracia”.

Con todas estas ideas metidas en una sola canción tiene mérito que ‘God Control’ logre ser tan divertida y a la vez parecer tan trascendente e importante en el catálogo de una artista con casi 40 años de carrera a sus espaldas. Y eso que ‘God Control’ no es una producción perfecta: el inicio puede poner un poco de los nervios, por alguna razón el rap de Madonna se escucha bajo y, sobre todo, la voz de la cantante no parece en la mejor forma para afrontar una melodía tan poderosa como la de este tema. Aunque ella hace un trabajo vocal competente en ‘God Control’, y desde luego su voz no es el hilillo autotuneado que es en ‘Batuka’, la canción parece requerir algo más. No obstante, este es un problema menor en una canción que no deja de ser autoría de Madonna y Mirwais y que probablemente habría sido muy distinta en manos de otra persona. En mi opinión, ‘God Control’ es ni más ni menos que un nuevo clásico de Madonna, y su videoclip, dirigido por Jonas Åkerlund y que acaba de estrenarse, está hecho para impactar.

Como habíamos visto en los adelantos, el vídeo de ‘God Control’ nos sitúa en un tiroteo en una discoteca, y la violencia que muestra es explícita. El vídeo es ante todo una declaración en apoyo al control de armas e intercala imágenes del videoclip con otras de manifestaciones. Durante el vídeo, la “Madame X” escritora parece intentar escribir el mejor alegato posible contra la violencia de armas, aunque no encuentra las palabras adecuadas. Curiosamente, la historia del vídeo se desarrolla hacia atrás, por lo que lo último que vemos es a Madonna preparándose para salir de fiesta, escena que parece contener un subtexto feminista, pues en ella aparece un póster con el mensaje “los hombres heterosexuales blancos lo controlan todo a mi alrededor”, mientras vemos a Madonna salir de casa a través de la ventana de su habitación. En Twitter, Madonna ha compartido enlaces a varias organizaciones que apoyan el control de armas, escribiendo: “la violencia de armas afecta desproporcionadamente a niños, adolescentes y a las personas marginadas en nuestras comunidades. Honremos a las víctimas y pidamos control de armas YA”.

This is your wake up call. Gun violence disproportionately affects children, teenagers and the marginalized in our communities. Honor the victims and demand GUN CONTROL. NOW. Volunteer, stand up, donate, reach out. — Madonna (@Madonna) 26 de junio de 2019