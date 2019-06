Meister of the Week: Canadá fascina a AWWZ por su hospitalidad, sus ciudades subterráneas, sus “poutine” o Drake

AWWZ, el proyecto de electrónica “bass” de la barcelonesa Gemma, lleva unos años dando que hablar, sobre todo desde la publicación, en 2015, del envolvente single ‘Awake’ y, más tarde, del EP ‘Glid’, en el que la productora compartía una serie de temas atmosféricos pero también muy melódicos, llenos de textura y con cierto aire futurista, además de algunas influencias como el neo-soul, en los que quedaba plasmada una sensibilidad musical vinculada al color y a lo onírico. Más tarde, AWWZ ha sacado punta a sus influencias del R&B en ‘Bounce Back’ o incluso se ha atrevido con el dancehall en ‘Visa’, haciendo gala de una versatilidad que a buen seguro le permitirá seguir creciendo en el futuro. [Fotografía: Beatriz Sokol.]

Hoy, AWWZ es la artista invitada en una nueva entrega de nuestra sección Meister of the Week y por tanto nos habla de una obsesión o fascinación particular, en este caso Canadá. Un país que la productora ha visitado recientemente y del que destaca la hospitalidad de sus habitantes, sus interesantes festivales, las patatas “poutine”, que guardan cierto parecido a las bravas españolas; o sus curiosas ciudades subterráneas.

¿Cómo valoras tu reciente visita a Canadá? ¿Exactamente dónde has estado? ¿Era tu primera vez en el país?

Estuve haciendo un dj set y un panel en el festival Canadian Music Week en Toronto, había estado antes en Montreal. Y ha sido viaje muy divertido, com mucho jet lag, conocidos y risas :)

Dices que Canadá es una mezcla perfecta entre Europa y USA, por la arquitectura y la actitud. ¿A qué te refieres exactamente?

Canadá fue colonia Francesa e inglesa, pero tienen muchos referentes de USA. En mi opinión se pueden ver los dos lados muy contrastados y mezclados en perfecta harmonía.

Según tú la gente allí es muy “educada, abierta a hablar y a hacer amigos”. ¿El tópico de los canadienses son un amor es verdad? ¿No te has encontrado jamás con un canadiense borde?

¡Nunca! Te puedes encontrar mucha gente por la calle a menos 8 grados y tienen el detalle de saludar o preguntar si estás perdido (imagino que alguno habrá pero sí, son un amor).

¿Cuántos litros de jarabe de arce has podido consumir? Háblanos sobre este alimento, a qué se parece, con qué lo comes, etc.

No he podido porque no puedo comer fructosa :( pero es básicamente un endulzante pegajoso. Lo pueden añadir a muchas cosas, pero para desayuno es perfect.



“(En Canadá) básicamente están haciendo un test de qué pasaría en un país si se legalizara la marihuana y hubiera un control de la misma”

Cuéntanos más sobre las patatas bravas canadienses, las “poutine”. Cuándo las pruebas por primera vez, por qué se parecen las bravas…

Goshhh están buenísimas. Se parece a las bravas pero sólo de aspecto… ¡de ahí las asocian! Pero es una guarrada muy top, es una base de patata frita con “gravy” caliente y queso (deshecho por el calor).

La marihuana es legal en Canadá, aunque dices que se hacen unas colas enormes. Pero ¿no hay como mil establecimientos / asociaciones? ¿Va todo el mundo al mismo sitio? ¿Cómo funciona?

No me metí a hacer cola de ninguna pero era fácil ver dónde la vendían. No existen muchos sitios, sacaron un determinado número de licencias, de ahí que se hagan largas colas, pero hay algunas que son estilo Apple con todos los accesorios bien colocados y con una venta elegante y detallada. Básicamente, están haciendo el test de qué pasaría en un país si se legalizara la marihuana y hubiera un control de la misma. Aun así aún están en formato test y hay muchos frentes que resolver.

¿Es cara (la marihuana) en comparación con España?

I’m sorry, no compré, no lo puedo saber.

“En Canadá la vida no para por mucha nieve o frío que haga”

¿Qué son las Moonshine Parties y por qué las destacas como de lo mejor del país?

Las Moonshine parties son fiestas que empezaron en Montreal y que se centran alrededor de la música africana y electrónica. En Canadá la fiesta acostumbra a acabar sobre las 2/3 am (no como aquí) y las Moonshine buscan espacios artísticos, de localización por sms enviada la misma noche, y dónde la fiesta dura hasta más tarde. ¡Nombres como Uproot Andy, Branko, Bambii, Ahadadream han pasado por allí!

También comentas que en Canadá “regentan los mejores festivales” de verano, aunque luego las temperaturas son bastante extremas. ¿Qué festivales canadienses recomiendas? ¿Cuáles han sido tu mejor y peor experiencia con ese clima tan extremo?

Hay muchos, cómo Shambala, Future Forest, NXNE, Mutek (fundado en Montreal), Canadian Music Week, Piknic, M pour Montreal.. Este último es en otoño, de hecho recuerdo que no subimos de 0 grados en toda la semana, pero lo llevan a espacios cerrados y ya, la vida no para por mucha nieve o frío que haga.



Musicalmente, Canadá es un país que exporta un talento increíble. Como dices están Drake, Paul Anka, The Weeknd… pero también Celine Dion, Justin Bieber, Joni Mitchell, Alanis Morissette, k.d. lang, Carly Rae Jepsen, Shania Twain…. ¿Qué lugar suele ocupar la música canadiense en tus playlists? ¿Alguno de estos artistas te inspira especialmente?

Tengo such a debilidad por Drake, así que nunca falta, (lo pinche o no) en mis USB’s.

“En las ciudades subterráneas de Canadá te acabas metiendo sin darte cuenta estés en un centro comercial o un hotel del centro, es sencillamente una extensión de los mismos”

¿Qué actitud has percibido de la gente canadiense ante algunos de estos artistas? ¿Hay cierto prejuicio o sobre todo mucho orgullo?

No puedo hablar con todo el conocimiento, pero los Canadienses en general da la sensación que están muy orgullosos de su país, de sus costumbres y de su cultura, y en ToronTo, de Drake también (MUCHO). Aprovecho pAR decir a los que conozco de allí: ¡Lo siento por los Raptors, me apetecía mucho que ganaran!

La gente flipará si no lo sabe con el dato de que en Canadá hay ciudades subterráneas. En Edimburgo hay una, pero es de hace siglos y es una visita turística. Tú te refieres a ciudades modernas, que están activas hoy en día. ¿Te sorprendió especialmente descubrirlas? ¿En qué ciudades subterráneas de Canadá has estado? ¿Alguna anécdota?

Estuve en RESO (Montreal) y en PATH (Toronto). De hecho te acabas metiendo sin darte cuenta estés en un centro comercial o un hotel del centro, es sencillamente una extensión de los mismos, que no termina nunca, con bares, oficinas, túneles, tiendas etc. Es bastante loco pero tiene todo el sentido del mundo con el frío que hace. Me recordó bastante a Las Vegas que muchas veces no sabes en qué hotel estás porqué muchos se conectan y no tienen mucha entrada de luz (¡igual lo pienso sólo yo!)