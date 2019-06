Calexico + Iron & Wine / Years to Burn

Hace 14 años Calexico y Iron & Wine cumplían el sueño de los aficionados a la nueva americana de ver a ambos proyectos fusionados en uno solo. Fue en el miniálbum ‘In The Reins‘, un disco en el que Sam Beam –el barbudo cantautor de Carolina del Sur– se encargaba de poner las canciones y el grupo de Joey Burns y John Covertino –ya encumbrado entonces gracias a discos cruciales como ‘The Black Light’, ‘Hot Rail’ o ‘Feast of Wire’– el fondo instrumental. Ahora, en un acto tras el que, afirman, está su genuina amistad, ambos nombres han vuelto a unirse para hacer balance de lo que son hoy en día y llevar aún más lejos su fusión en un nuevo trabajo, ‘Years to Burn’.

Como mostraba hace un año el notable ‘The Thread That Keeps Us‘, hoy el combo de Tucson es una banda numerosa, en la que músicos como Jacob Valenzuela (cuerdas, voz) o Paul Niehaus (steel guitar) tienen su cuota de protagonismo ofreciendo un sonido más abierto y ecléctico que aquel rock fronterizo y misterioso de sus inicios. Por su parte Beam es, tras haber confirmado álbum tras álbum que el fulgor de ‘Our Endless Numbered Days’ no era un fugaz espejismo, una de las mayores figuras del folk rock con raíces. Y así, sólo podía surgir un disco de gran belleza como ‘Years to Burn’, que emociona con una intensidad distinta a la de aquel primer trabajo conjunto.

Y no sólo es que, esta vez, la personalidad de Calexico se imprima en algo más que los arreglos y la profundidad sonora que ellos, como pocos, son capaces de imprimir. Porque no sólo se implican en la composición –Burns y Covertino firman el single ‘Midnight Sun‘, fantástico en su contraste de suavidad acústica con intensas punzadas eléctricas–, sino que ahora sí que existe un verdadero trabajo coral, materializado en composiciones conjuntas como ‘Outside El Paso’ o esa opus en tres movimientos que es ‘The Bitter Suite’, los cortes más libres y experimentales.

Pero la verdad es que cuando más toca este ‘Years to Burn’ es cuando el hombre tras Iron & Wine toma el protagonismo. No sólo porque sus canciones, que a base de cuidadas armonías vocales remiten a otro trío de ases como Crosby, Stills & Nash –particularmente ‘What Heaven’s Left’, ‘Father Mountain’ y el bonito remate ‘In Your Own Time’, sean las más cálidas y bonitas musicalmente. Sino también porque demuestra, una vez más, que sus poéticas letras están muy por encima de la gran mayoría de lo que podemos leer actualmente en cualquier disco. El poso de Gran Literatura Norteamericana que hay en las líneas de sus composiciones -sirvan como ejemplo la historia de amor extrapolable al siglo XIX de ‘Father Mountain‘ o el emotivo canto a la madurez que es la susurrada ‘Years to Burn’– suponen un verdadero gozo al que nadie debería renunciar. Y es que, aunque es verdad que esta fusión peque de una leve irregularidad y no haya canciones sobresalientes, Calexico y Iron & Wine parecen, sencillamente, incapaces de hacer algo mínimamente mediocre. Ni separados, ni unidos.

Calificación: 7,4/10

Lo mejor: ‘Father Mountain’, ‘What Heaven’s Left’, ‘Midnight Sun’, ‘Years to Burn’.

Te gustará si te gustan: la nueva y la clásica Americana.

Escúchalo: Spotify