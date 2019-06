El puntazo de unir a Miley Cyrus, Ariana Grande y Lana Del Rey como “Ángeles de Charlie”

La nueva versión de ‘Los Ángeles de Charlie’ no llegará a los cines internacionales hasta el 15 de noviembre, pero aunque falten varios meses para que podamos ver este “reboot” protagonizado por Kristen Stewart, Naomi Scott y Ella Balinska, en algún momento de hoy podremos ver el primer tráiler.

Más allá de lo cinematográfico, la productora de la película ha tenido la brillante idea de reunir a tres pesos pesados del pop femenino internacional como “Ángeles de Charlie alternativos” al trío protagonista de la película. Se trata de Miley Cyrus (que ya ha subido un teaser de la colaboración), Ariana Grande y Lana del Rey, y todos entendemos desde el mismísimo anuncio qué hacen las tres cantantes unidas en esta fantasía de proyecto.

En primer lugar, Lana del Rey, aunque más apegada a la estética hollywoodiense de los años 50 y 60 que a los 70 de la serie original, no es que hubiera desentonado demasiado al lado de Farrah Fawcett, compitiendo por quién llevaba el peinado más glamouroso. Pero además, es que su experiencia en el mundo de la banda sonora ha sido fructífera hasta el punto de que ‘Young & Beautiful’, su tema para la película ‘El Gran Gatsby’, ha terminado resultando su tema más popular. Cine y Lana se llevan bien como tantas veces se ha apreciado en sus videoclips.

Por su parte, Miley Cyrus, tras consolidarse como estrella pop actual con ‘Bangerz’, ha optado por una estética más retro y clásica, bien tirando de referencias folk y hippies, o bien de canciones que no pueden sonar más a finales de los 60 y a la década de los 70. Su tema junto a Mark Ronson ‘Nothing Breaks Like a Heart’ bebe del soul de los 60, pero también de la Dolly Parton de los 70. No hay que olvidar que Dolly Parton es madrina y referente estético de Miley y que precisamente muchos de los números 1 en las listas de country de Parton llegaron exactamente durante los años de emisión de ‘Los Ángeles de Charlie’, entre 1976 y 1981: ‘Here You Come Again’, ‘It’s All Wrong, But It’s All Right’, ‘Heartbreaker’, ‘I Really Got the Feeling’, ‘You’re the Only One’, ‘Starting Over Again’, ‘But You Know I Love You’ y la mismísma ‘9 to 5’, que además de en las listas de country llegaba a la cima del Billboard Hot 100.

Por último, Ariana Grande parece menos inspirada en décadas remotas que sus compañeras, a menos que consideremos los años 90 una década “remota”. Sin embargo, su pasión por Stevie Wonder, todo un superventas a mediados de los 70, le ha llevado a cantar con él; y conocida es también su versión de ‘ABC’ de Jackson 5, por ejemplo. En cualquier caso, Grande está aquí para asegurar la atención mediática para este tema a tres, que busca convertirse en el nuevo ‘Lady Marmalade’ (o el nuevo ‘Bang Bang’): últimamente, casi todo lo que ha tocado lo ha convertido en oro. ¿Estará el resultado a la altura de las expectativas?