La Canción Del Día: ‘Must Have Been the Wind’ de Alec Benjamin es un pequeño triunfo del pop más cursi

Este mes de junio ha llegado a las plataformas de streaming un nuevo single de Alec Benjamin, el joven cantautor de Phoenix autor del hit ‘Let Me Down Slowly’ -que ya destacamos como canción del día tras su breve incursión en la lista de singles española- y de la mixtape que lo contenía, ‘Narrated for You’.

Producida por una Alex Hope que ha trabajado con Troye Sivan, Carly Rae Jepsen o MARINA, entre muchos otros, ‘Must Have Been the Wind’ es la típica balada de pop acústico de Benjamin, pero es también una de las más inspiradas que ha publicado a nivel melódico. Si Benjamin ha demostrado ser un dotado compositor de melodías pop bonitas que además no pueden ser más “radio-friendly”, a lo que sin duda contribuye su adictiva voz, ‘Must Have Been the Wind’ es un ejemplo emblemático de ello, en este caso conmoviendo desde el reposo, sin el dramatismo de ‘Let Me Down Slowly’.

También tiene su miga la letra de ‘Must Have Been the Wind’. En ella, Benjamin nos cuenta la historia de una pelea que escucha desde su apartamento, durante la cual oye a una chica “llorar” y cuyo recuerdo no le deja dormir. Para comprobar qué ha pasado, Benjamin visita el piso pertinente, llama a la puerta y es atendido por la chica, que niega que los ruidos provengan de su casa: “Creo que tus oídos te están engañando”, contesta. “Debe haber sido el viento”. Claramente algo pasa y el tema adquiere un matiz totalmente “cheesy” en el puente, cuando Benjamin decide poner ‘Lean on Me’ en su casa a toda mecha para insinuar a la chica que pude “contar con él”. La idea funciona. Sí, efectivamente ‘Must Have Been the Wind’ puede ser tan cursi como una canción de la primera Taylor Swift o de John Mayer, pero también es una absoluta monada, algo obvio en cuanto la escuchas en directo.