Mercedes Bellido: “‘En Algún Lugar’ de Duncan Dhu es deprimente, pero me voló la cabeza de niña”

Es más que posible que hayas visto su trabajo en portadas de discos de grupos underground como Calavera o Caniche Macho. O en carteles de conciertos de Boogarins, Mishima, Nueva Vulcano, My Expansive Awareness o Baywaves. O en publicaciones como Harper ́s Bazaar, El País, Traveller Conde Nast y LeCool. Y que, sin embargo, no te suene su nombre, Mercedes Bellido. [Fotografía: Mercedes Bellido.]

Esta joven de Zaragoza, licenciada en Bellas Artes, es una de las pintoras e ilustradoras españolas más personales y reconocibles de la actualidad, y acaba de publicar su primer libro. Lunwerg Editores lanzaba hace pocas semanas ‘El libro oculto de los animales’ (disponible aquí), un bestiario en el que, a través de su preciosa obra gráfica, ahonda en la carga simbólica de las 30 especies que retrata en sus cinco capítulos. Así que, dada su cercana relación con el mundo de la música, ha aceptado someterse a nuestro Tipo Test, para desvelarnos los fetiches musicales de su vida, presentes y pasados, que hemos reunido en una playlist.

¿Tienes canción favorita de todos los tiempos? En caso negativo, ¿una canción que te haya obsesionado últimamente?

Tengo muchas canciones favoritas, es como tener que elegir un plato de comida no puedo. Pero últimamente he escuchado mucho ‘Honey’ de 070 Shake, ‘Aquellos Ojos’ de Mujeres, y ‘Younger Us’ de Japandroids. Bueno… y ‘Malito’ de Sticky M.A me pone de buen humor.



¿Alguna canción que asocies a un recuerdo infantil?

‘Fast Car’ de Tracey Chapman, a mi madre le encantaba y por la noche en la hora de la cena ponía en la radio un programa que se llamaba La Gramola y esta la ponían bastante, tengo ese recuerdo de ella haciendo la cena mientras sonaban temazos de los 80. En mi casa siempre ha sonado música todo el rato, así que tengo muchos recuerdos musicales.



¿Qué canción desearías haber escrito?

‘En Algún Lugar’ de Duncan Dhu, es deprimente pero me voló la cabeza de niña.



¿Qué canción odias con toda tu alma?

‘Rainy Day Women’ de Bob Dylan. No sé por qué, pero siempre paso esa canción en cuanto suena el primer segundo. No la odio pero no me gusta nada.



¿Sigues comprando discos? En caso afirmativo, ¿cuál fue el último y en qué formato?

Sí, aunque el último me lo regalaron porque hice la portada, ‘Venganza’ de Caniche Macho. El último que compré fue un vinilo de oferta de éxitos de Johnny Cash y un CD de Willie Nelson. Estaba muy country estas navidades. (risas)



¿Cuál es tu plataforma favorita para escuchar música ahora mismo? Por ejemplo, al margen de los Spotify/Apple Music, ¿escuchas discos enteros en Youtube?

Spotify y Youtube, pero para sesiones de electrónica suelo ponerme el Soundcloud.

¿Qué opinas del supuesto revival del vinilo o peor aún, del cassette? ¿Es puro postureo o te interesa especialmente?

A mí la verdad es que me mola. No voy a decir que porque se escuche mejor, porque no lo creo, pero sí que me gusta tener los discos que me han gustado o los que tienen portadas guays, no te voy a engañar. En casa tenemos bastantes vinilos y CD´s, casetes no tantos.

Actuación vocal que adores.

‘Devil Got My Woman’ de Skip James.



¿Alguna canción que en algún momento te haya avergonzado que te guste o no existe tal cosa como el “guilty-pleasure”?

No me avergüenzo de la música que escucho, sea la que sea.

¿Mejor secuencia de canciones en un disco que hayas oído?

No se si la mejor pero el nuevo disco de Apparat, ‘LP5‘, está muy bien construido. Pero es uno de tantísimos que me encantan de principio a fin, como ‘Pink Moon’ de Nick Drake, ‘22, A Million‘ de Bon Iver, ‘Forever Changes’ de Love… y un largo etcétera.



¿Algún disco que te encante pero cuya secuencia te parezca un desastre y lo escuches siempre en modo “shuffle”?

Pues, la verdad, ahora no me viene ninguno a la mente.

¿Qué necesita una canción para ser perfecta?

Creo que es algo más complejo como para tener unos parámetros concretos, además de que interfiere no sólo la personalidad y los gustos sino el momento, lugar y circunstancias en el que la escuchas.

Un remix que te haya vuelto loca.

El remix de Bonobo para ‘Full Circle’ de George Fitzgerald. Me gusta todo lo que haga George Fitzgerald.



Un disco que haya marcado tu vida.

Supongo que ‘Origin of Symmetry’ o ‘Absolution’ de Muse, marcó toda mi adolescencia. Hay muchos más pero, si tengo que elegir, Muse.