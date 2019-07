Por qué es importante que Lil Nas X haya salido del armario

Lil Nas X ha salido del armario. En el último día de junio, mes del Orgullo, ha escrito en Twitter: “Algunos de vosotros ya lo sabéis, a otros os dará igual, a otros os dejaré de molar, pero antes de que acabe este mes quiero que escuchéis ‘c7osure’ atentamente”. A continuación, el rapero ha apuntado a la portada de su EP de debut, ‘7’, en el que un arcoiris aparece proyectado en un rascacielos, escribiendo: “de verdad pensaba que lo había hecho obvio”. La canción a la que alude el rapero habla sobre el deseo de ser quien uno realmente es: “quiero y necesito liberarme, usar mi tiempo para ser libre”, dice la primera frase, antes de otra clamar: “no parece que sea el momento adecuado, pero miro atrás a este momento, y veo que estaré bien”.

Aunque Lil Nas X no ha declarado explícitamente ser gay ni en sus tuits ni en la canción citada, no se necesitan más palabras por su parte para entender que lo es o que al menos es una persona queer. Y aunque muchas personas se pregunten hoy por qué la salida del armario de una persona pública es noticia hoy en día, no debería ser un misterio para nadie por qué lo es en este caso: Montero Lamar Hill (nombre real de Lil Nas X), un joven rapero negro de Atlanta, lleva 13 semanas consecutivas en el número 1 de Estados Unidos con ‘Old Town Road’, una canción que además fusiona dos géneros musicales históricamente tan conservadores y dados a la homofobia como el hip-hop y el country. No hace tanto que Migos reaccionaban a la salida del armario de ILoveMakkonen con rechazo en una polémica entrevista, siendo los primeros muchísimo más populares que el segundo incluso entonces, con apenas un hit a sus espaldas.

Que el autor de un hit tan monstruoso como ‘Old Town Road’, que incluso ha llegado a España (es top 67) y que no es un hit local, sino el mayor en el mundo en estos momentos, salga del armario supone un espaldarazo enorme para la visibilidad queer en Estados Unidos y por tanto en el mundo. Además, Lil Nas X ha sido valiente realizando estas declaraciones ahora, en medio de la tormenta de ‘Old Town Road’, y no después cuando el éxito de la canción haya pasado y la relevancia del rapero menguado. Aún está por ver si el éxito de ‘Old Town Road’ ha dado lugar a un nuevo “one hit wonder” o a la nueva gran estrella del rap americano, pero al margen de cual termine siendo el destino profesional de Lil Nas X, al menos el rapero siempre podrá decir que actuó en el momento adecuado, dando ejemplo de lo que ha de ser el Orgullo, y aún a sabiendas de que sus palabras, lamentablemente y aún a día de hoy, puedan afectar negativamente a su carrera aunque sea un poco. Ojalá la repercusión de esta noticia en la carrera de Lil Nas X sea solo positiva.

some of y’all already know, some of y’all don’t care, some of y’all not gone fwm no more. but before this month ends i want y’all to listen closely to c7osure. 🌈🤩✨ pic.twitter.com/O9krBLllqQ

— nope (@LilNasX) 30 de junio de 2019