Gloria Trevi: “¡Buenas noticias! Tengo 50 y no siento que se me haya ido ningún tren”

Gloria Trevi vuelve a España para actuar en el Orgullo de Madrid, como ha hecho ya en un par de ocasiones durante los últimos tiempos. La cantante se siente en su salsa entre la comunidad LGTB+, a la que referencia indirectamente en su nuevo disco ‘Diosa de la noche’ como tantas otras veces a lo largo de su carrera.

Es la suya una historia de libertad y privación de la misma que en España conocimos en el ‘Un, dos, tres…’ de Jordi Estadella, y después en los noticiarios cuando la cantante ingresó en una prisión de Brasil acusada de rapto, corrupción y abuso de menores en el año 2000. Absuelta por la justicia mexicana tras haber pasado más de 4 años en prisión, Trevi pudo continuar con su carrera, y recientemente pronunciaba un discurso en los Latin AMA’s en el que hablaba de cómo fue ella misma manipulada por su pareja y descubridor (Sergio Andrade), quien sí fue condenado por los mencionados delitos. Gloria, que nunca ha esquivado este asunto en sus múltiples entrevistas con la prensa, nos habla sobre su visión del machismo en la industria musical y en la sociedad, al tiempo que nos presenta sus nuevas canciones. Rodeada de su equipo y un sinfín de paneles promocionales, micrófonos y cámaras, Trevi actúa y gesticula como un animal televisivo incluso cuando no está siendo filmada, resultando siempre imponente si bien menos intimidante, más amable, de lo que me esperaba.

¿Qué representa este nuevo disco en tu carrera?

Todos mis discos han sido importantísimos. Todos. Ahora que vengo del inicio de la gira ‘Diosa de la noche’ en México y vi la reacción de la gente, muchos me dicen: “Este ha sido tu mejor trabajo”. Yo no podría decir eso, porque no sería lo mismo sin ‘Pelo suelto’, sin ‘Doctor Psiquiatra’, sin ‘Todos me miran’… Todos van sumando. Pero este disco de ‘Diosa de la Noche’ tiene elementos superespeciales, como el nombre del álbum. No es que yo sea la ‘Diosa de la noche’, sino que es una dedicatoria para toda la gente que me ha acompañado durante los conciertos. Que salen una noche a vivir intensamente, a escuchar música, a enamorarse, a enfrentarse a cualquier peligro. En una noche tú puedes vivir toda una vida. El eslogan de la gira es: “La vida es corta, la noche es larga”. Tus papas te dicen: “la vida es corta, vívela, se pasa volando”. Y en cambio cuando estás con los amigos, el amor, te dicen: “La noche es larga, vamos a quedarnos más tiempo, no hay que dormirnos, hay que seguirle”. De este concepto sale este álbum. Es muy uptempo, pero en la noche también tienes momentos de reflexionar, te pones filosófico, te pones a decir la verdad. Te pones a llorar, te pones muy intenso. ‘Tribu’ es una canción para la amistad. Y ‘Ábranse perras’ tiene modismos de la comunidad gay pero que a las mujeres nos quedan muy bien (risas).

En el tema ‘Diosa de la noche’ hay una mención a Donald Trump, pero en verdad te estás refiriendo a su rascacielos, ¿no?

Esta canción la hice antes de que fuera presidente. Planeaba este disco antes del disco de ‘El Amor’ (2015). Yo hice ‘De película’ (2013) y estaba lista con muchas de las canciones de ‘Diosa de la noche’. Pero la compañía me pidió un disco de catálogo. Yo no quería cantar temas de otros colegas que ya son grandes éxitos. No me hacía ningún sentido. Hasta que de repente se me apareció Mr. Trevi en una peda, mientras estaba con unos tequilas en Acapulco. Me apareció un tema de Roberto Carlos y me quise convertir en hombre, sacar mi lado varonil, mi lado femenino, y mostrar de qué manera un hombre debe enamorar a una mujer, y de qué manera una mujer se entrega. De ahí salió el disco y la gira de ‘El Amor’. Estaba lista a sacar ‘Diosa de la Noche’ cuando esto termina, pero ahí surgió la gira de ‘Versus’ con Alejandra Guzmán. Ella me habló por teléfono, y fue muy espontáneo. Al acabar la gira de ‘Versus’, tampoco descansé nada porque era demasiado lo que yo quería hacer con ‘Diosa de la Noche’. Y ya había grabado material como ‘Que me duela’, ‘Me lloras’, ‘Vas a recordarme’… Tenía material para que fuera un álbum doble, ‘Diosa de la noche’ y ‘Mortal’ con las puras baladas, pero lo compenetré todito.

En ‘Me lloras’ dices que eres innovadora, pero también conservadora. ¿Por qué conservadora? ¿Es por tu creencia en Dios?

Yo soy católica, pero más que en nada de religión, yo creo en Dios. Soy católica y cuando voy a misa, voy. Pero me refiero a que soy mamá, soy esposa, puedo ponerme un vestido muy elegante, soy una señora, pero también soy una máquina de sexo. Tengo muchas facetas como creo que la mayoría de las mujeres.

‘Ellas soy yo’ está ligadísima a tu discurso en los AMAs sobre los abusos que sufriste, que fue un shock. Esta canción tiene palabras muy duras, sobre violación incluso. ¿A qué mujeres te refieres en este tema?

Cada verso se refiere a un grupo diferente. Cuando empiezo me refiero a todas las jovencitas. “Es una piruja porque se entregó y eso que enamorada” (NdE: canta). Ahí me refiero a la muchachita que se entrega por primera vez y de repente está en la boca de las compañeras o de los chicos porque ha hecho el amor. En “Tuvo la culpa de que la tocaran por su minifalda”, me refiero a las chicas que van a una fiesta o al trabajo y por su manera de vestir, otra persona piensa que puede meterla mano porque está guapa. Cuando digo “no falta el imbécil que diga que ella quería ser violada” no me refiero solo a un hombre sino a las mismas mujeres. Hay un juicio muy duro contra la mujer, como “la violaron porque andaba tomando”. Cuando digo “ellas a los 30 las ven obsoletas” me refiero a todas las chicas que según esto ya se les fue el tren. ¡Buenas noticias! Tengo 50 y no siento que se me haya ido ningún tren.





“Hay gran discriminación en contra de la mujer con respecto a la edad en el trabajo, en la sexualidad, en la manera de vestir”

El disco ha ido bien y tus streamings son altos, ¿pero has sufrido alguna vez la discriminación por edad? ¿Que por tu edad te pongan menos en la radio?

La verdad es que no lo he sentido porque yo amo a los viejitos. A mí no me da miedo la vejez, yo quiero llegar a muy viejita. Me siento en mi primer tercio de vida. Una de mis batallas más cercanas fue con mi esposo porque lo sentía como muy pacífico y yo estoy muy apasionada todavía. Le dije: “o te activas o yo vuelo porque yo quiero vivir, quiero estar romántica… contigo”. No quiero que me digan que el amor evoluciona para estar pacífico. Pero sí creo que hay gran discriminación en contra de la mujer con respecto a la edad en el trabajo, en la sexualidad, en la manera de vestir. De una mujer porque tiene “x” edad dicen: “¡Ay, qué ridícula! ¿Por qué viste así si ya tiene nosecuántos años?”. Me acaba de pasar con un amigo, no con respecto a mí, sino respecto a otra artista con minifalda. “Qué ridícula se ve”. Y yo a mi amigo: “¡yo también me pongo minifalda!”. Y responde: “pero tú te vistes así siempre, a ti se te ve bien, a Cher también, pero a ella no”. Lo importante es como tú te sientes. Si ella se siente bien…

¿Crees que se ha evolucionado en los últimos años. Madonna ha hablado mucho de esto y por ejemplo no percibo que se hable tanto de la edad de Shakira. ¿Estamos evolucionando un poquito?

Hay muchísimo que hacer. La comunidad gay nos lleva una delantera en su liberación. Las mujeres están más oprimidas en la cuestión de la edad. Por las mismas mujeres. Una mujer le dice a la otra: “porque tú ya estás vieja”. Cuando las veo discutir así… Gracias a Dios a mí no me ha pasado, y a mí como te digo no me va a ofender, porque para mí no es una ofensa (que me digan “vieja”), pero la gente lo hace de manera ofensiva.

“Antes una mujer no mencionaba a otra mujer que fuera artista. Ahorita sí”

En la comunidad gay se habla mucho de ensalzar a una cantante femenina por encima de otra, y también se está diciendo que eso es machismo porque, ¿por qué hay que elegir una reina del pop como si no pudieran convivir varias? Se habla mucho de sororidad, ¿tú cómo lo estás viviendo?

Esto ha evolucionado muchísimo. La nueva generación ha abierto muchas puertas para unirse. Incluso nosotras cuando hicimos ‘Versus’ (la gira con Alejandra Guzmán) fue un parteaguas bien fuerte. Antes una mujer no mencionaba a otra mujer que fuera artista. Ahorita sí. Ahora hay muchas colaboraciones, que incluso rompen las cuestiones generacionales. Siento que aunque nos falta un buen camino, sí estamos rompiendo un poquito el esquema de que la mujer a los 40 años ya está vieja. Porque en los lugares más avanzados la mujer a los 40 años apenas está teniendo hijos. Antes ya eran abuelas. Por la cultura de hacer ejercicio, tener una vida sana, cuidarte, yo creo que mi generación se ha visto bastante beneficiada.

¿A qué artistas femeninas de tu generación te sientes más cercana? O de las jóvenes, ¿en cuáles te ves más reflejada?

Híjole…. Acabo de hacer un feature con Karol G y la verdad es que tiene unos valores bien bonitos. Es polémica, pero de repente se muestra enamorada, la veo muy cercana a su familia… Tiene un lado muy dulce, un lado supersensual… Pero también por ejemplo cuando veo a Miley Cyrus, veo algunas cosas de quien yo fui. La veo muy fuerte en algunos aspectos, pero hay otras veces en que la ves llorar, como cuando ganó Donald Trump, hablando de la discriminación. Siento que sus sentimientos son bien grandes, bien fuertes. Aunque de repente la veo hacer cosas que digo… Ojalá supiera que no necesita hacer eso. Pero si lo quiere hacer…



“Cuando veo a Miley Cyrus, veo algunas cosas de quien yo fui”

¿A qué te refieres?

Ah… Cositas. Exponerse mucho con cuestiones de fumar. Hay gente que no ve mal la marihuana o cosas por el estilo. Pero pienso que hay personas más fuertes que otras. Yo cuando estaba en la cárcel, que salí absuelta, aprendí a fumar. Cuando salí de la cárcel estaba fumando, y me tomaron unas fotos con el cigarro en la mano. Y luego me di cuenta que yo no quería que una persona que me admirara se hiciera daño.

Te refieres a que puede afectar a los más vulnerables.

Exacto. Sé que (Miley Cyrus) lo va a ir modificando porque le veo unas características muy bonitas a ella dentro de su lado más fuerte.

En España te conocimos en el ‘Un, dos, tres’ y para mí representabas la libertad. Después has estado privada de tu libertad 4 años…

Casi 5 años.

¿… Ha cambiado tu concepto de la libertad?

No es que cambiara mi concepto. Antes de esos 5 años, yo estuve muchos años privada de mi libertad. Yo fui una chavita que era cuestionadora. Cuestionaba las cosas. Era muy feminista, creía en el poder de la mujer. Hasta que de repente por una relación, por una manipulación, cambió mi mundo de muchas maneras. Me fui viendo muy separada de mi familia, de mis amigos, como sacada, hasta llegar al punto de toda esa situación. Pero fue lo que me hizo componer una canción como ‘Ellas soy yo’ y entender muchas otras cosas. En este momento, claro que veo la libertad, y la entiendo, y sé la diferencia entre libertad y libertinaje. Y ahora sí que puedo disfrutar mucho de mi libertad.

Antes has mencionado ‘Dr Psiquiatra’. No sé si esta canción podría salir en la era de lo políticamente correcto, porque llega a bromear con una enfermedad mental, cuando hay una conciencia social sobre las enfermedades mentales que antes no existía. No sé si crees que muchas de tus viejas canciones se podrían editar hoy.

Bueno… De ‘Diosa de la Noche’ me censuraron ‘Me lloras’ como 3 veces: en radio, en Youtube, la sacaban de la promoción porque sacaba yo una pistola. Yo decía: “No es una pistola, es un encendedor con forma de pistola”. Y entonces: “Es que incita a la violencia contra el género masculino”. ¡Chinga tu madre! Tengo un video, yo, la misma artista, que se llama ‘No querías lastimarme’, en el que un hombre me da un escopetazo por la espalda. Y ese video nunca me lo censuraron. Pero saco un encendedor contra el hombre infiel, hay un incendio, vienen los bomberos, y ese sí lo censuran. En una parte digo “casi fui tu perra, pero me volví una fiera”, y censuraron el “fui tu perra”. Y cuando digo “jodido” también por decir “jodido”. Como que ven Gloria Trevi, y dicen “hay que censurar algo”. “Ahí hay algo para censurar” (risas).





Se hizo un biopic tuyo que no te gustó nada. ¿Qué es lo más inexacto que se cuenta ahí?

Uf. Mira. La película fue basada en hechos reales pero no es mi historia realmente. La hicieron más de “records” públicos que lo que yo puedo contar de la verdad de mi vida. Y muy encerrada en un episodio de mi vida: mi vida es mucho más que eso. Hubo cosas que me pudieron matar porque de repente yo cantaba en la película “Mañana”. Y supuestamente el productor me decía: “¿por qué no dices mejor “Alba”?” Casi agarro tu teléfono y reviento porque esa canción la compuse yo y el productor no me dijo que pusiera ninguna palabra. Desde chiquita me gusta la poesía y me encantaba la palabra “Alba”. Ciertos detallitos. Sinceramente, para hablar de cómo hicieron la película se podría hacer una película de cómo hicieron la película que yo no quería que hicieran.

¿Cómo has vivido la muerte de Chicho? No sé cuándo perdisteis el contacto…

Obviamente, cuando supe, qué puedo decir… sentí un escalofrío. Me hubiera encantado reencontrarme con él porque sí fue alguien que me ayudó muchísimo en esa conexión con la gente. Para mí fue inolvidable, divertido, y sí sentí ese sentimiento de cuando alguien que te acercó a tanta gente se va.

¿Por qué saliste tantas veces en el programa? No se entiende muy bien con la dinámica de la tele de hoy.

Pues es que nada más aparecí 3 veces, lo que yo creo es que fueron contundentes (risas).