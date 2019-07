La Canción del Día: Soledad Vélez, ebria de autotune en uno de los estribillos del verano, ‘No vuelvas’

Con ‘Nuevas épocas‘, Soledad Vélez cambió sus propios estándares de manera drástica: del folk-rock cantado en inglés a lo PJ Harvey pasó a un synth pop cantado en español, nostálgico pero furioso y seductor, en el que parece haber encontrado su auténtica identidad. La chilena afincada en España ha logrado gracias a esas canciones ser mucho más conocida y relevante de lo que lo fue con sus primeros trabajos: a la vista está no solo que canciones como ‘Cromo y platino‘ (con El Último Vecino), ‘Flecha‘ o ‘Esta noche’ alcanzan ya cifras de decenas e incluso cientos de miles de streamings, sino también que apenas ha parado de actuar en directo desde entonces. Este verano, como muestra la lista de festivales que encontraréis más abajo, será posiblemente el más ocupado de su carrera.

Este giro estilístico, hacia el que fue evolucionando con discos más electrónicos como ‘Dance and Hunt’, está para quedarse. Así lo mostraba en el reciente single de Ley DJ, ‘50 latidos‘, en el que se la intuye muy cómoda en el papel de diva dance pop. Y ahora lo confirma en un nuevo single que publica este viernes y cuyo vídeo oficial estrenamos hoy en JENESAISPOP.

Se trata de ‘No vuelvas’, una canción compuesta por ella y producida junto a Guille Mostaza en su estudio Alamo Shock. En ella ese synth pop a lo Italians Do It Better se funde con el lenguaje del rap contemporáneo, a través de adlibs (esos que repiten en segundo plano los finales de las frases) y sobre todo un efecto vocal tipo autotune que anega todo el tema. Especialmente acusado es en ese estribillo en el que además sube el pitch de su voz hasta límites delirantes para cantar un irresistible “me miras me tocas” que promete ser uno de los ganchos que más canturreemos en este verano de 2019.

“‘No Vuelvas'”, explica Vélez, “es una canción de desamor, representada por la serpiente en el videoclip, ya que habla sobre la tentación, la ilusión del amor, y la desilusión”. Un clip dirigido por Dani Kaneda en localizaciones de Valencia (donde reside Soledad) en el que se juega con la estética ‘Drive’ y diversos personajes que se congregan en torno a un concierto de la artista. Todos ellos representan esas miradas que se acercan a la sensación del tacto físico a la que alude su letra, que también palpita con la vigencia de las nuevas voces urbanas en versos como “Y cuando subes historias / son pa decir que me odias / Y te silencio diez horas / pa que tu veas que me importa / Yo no quiero hacerte mal / pero no puedo hacer como si na / hacer como si na…”

Próximas fechas de conciertos de Soledad Vélez:

06 julio – Vilanova i La Geltrú – Vida Festival

19 julio – Monforte de Lemos – Festival Ribeira Sacra

20 julio – Elche – Escorxador Terraza

10 agosto – Aranda de Duero – Sonorama Ribera

14 septiembre – Murcia – Lemon Pop

16 septiembre – Burgos – Tribu Festival

21 septiembre – Zaragoza – Psych Fest (Espacio Las Armas)