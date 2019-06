Sesión de Control: Tomasa del Real, Bearoid, DORA, Camellos, Mariana Montenegro, Boyanka Kostova…

Nueva edición de nuestra Sesión de Control, sección dedicada a repasar las novedades más destacadas del panorama alternativo de nuestro país y Latinoamérica. Al final del artículo encontrarás la playlist de Spotify dedicada a esta sección que se renueva quincenalmente, conservando las canciones incluidas en la anterior entrega. Podéis encontrarla al final del artículo. [Foto interior: Bearoid, por Lakajade; foto exterior: Tomasa del Real, portada de ‘TDR’.]

Comenzamos por destacar los álbumes lanzados en el último par de semanas. Al margen de trabajos ya reseñados de Hidrogenesse, Niño de Elche o La Prohibida, también ha publicado su esperado debut de Bearoid. El valenciano Daniel Belenguer, sobradamente conocido por aquí, lanza al fin ‘ULTRAVIDA’, un primer álbum repleto de pop ecléctico y colaboraciones llamativas como las de One Path o InnerCut. Mimi Barz, con la que hablábamos meses atrás en nuestro doble especial sobre andaluces en el showbusiness, acaba de lanzar su primera mixtape, una ‘Obsidiana 22’ que muestra la personalidad de esta joven actriz en estilos urbanos.

Esos por los que Tomasa del Real es conocida. ‘TDR’ es su nueva colección de neoperreo tras ‘Bellaca del año‘, esta vez “más romántico”. En las antípodas estéticas de la chilena, los donostiarras Grande Days han publicado ‘A Way To Collapse’, un debut editado por Elsa Records (el sello del famoso club Dabadaba de la capital guipuzcoana) en el que muestran un post-rock virtuoso no alejado de Yo La Tengo. Pero, ¿podría haber algún grupo capaz de equilibrar esos aparentes extremos? Lo hay: los mexicanos Little Jesus prueban en ‘Disco de oro’ que es posible maridar rock alternativo y R&B, hip hop o soul. La muestra más clara es su single ‘Fuera de lugar’, junto a la estrella del colectivo Finesse, Girl Ultra.

En el apartado de adelantos de próximos álbumes, destacan el presentado por I Am Dive –el dúo de Sevilla lanza ‘Kriegszeit’ el día 20 de junio– o los que avanzan los nuevos álbumes que publicarán el próximo otoño el trío malagueño Ballena, los inefables Camellos y los aún más singulares VVV [Trippin´You]. Además, la ex-Dënver Mariana Montenegro lanza su segundo single en solitario, ‘Música’, el grupo hispano-escocés Indigo Drone –entre Grizzly Bear y los últimos Arctic Monkeys– debuta con Intromúsica y la jovencísima DORA lanza dos nuevos singles de nuevo producidos por Pional: el acústico ‘Call You Back’ y el más R&B ‘Home’.

Otro fichaje destacado por parte de un sello independiente tan importante como Mushroom Pillow es el combo de rap gallego Boyanka Kostova (del que forma parte El Ortiga, también miembro de los fugaces Esteban & Manuel). ‘D. Tristán’ avanza su primer trabajo para el sello en el que también milita Triángulo de Amor Bizarro. También destacamos singles de Ley DJ junto a Soledad Vélez, Sofia Coll, que 5 años después de participar en La Voz Kids tiene entre manos una interesante propuesta musical y estética de pop-R&B, y Fario: el trío madrileño reaparece con ‘Federico’, una solemne tonada que conmemora los 100 años de la llegada de Lorca a Madrid.



















