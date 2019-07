La Canción del Día: ‘Bags’, la historia de amor gay de Clairo que sirve de clausura para el Orgullo 2019

La tierra no se había tragado a Clairo desde que hace cosa de un año publicara su primer EP, ‘diary 001‘, impulsada por el éxito viral de sus himnos de pop lo-fi doméstico ‘Pretty Girl’ y ‘Flaming Hot Cheetos’. En este tiempo, ha estado teloneando a artistas tan diversos como Tyler, the Creator, Dua Lipa o Khalid, además de actuar en festivales como Coachella o Lollapalooza y, en nuestro país, en Dcode o, muy recientemente, en Primavera Sound. Pero sobre todo ha estado preparando con sumo cuidado su álbum debut, ‘Immunity’. Un disco que, después de que el ex-Vampire Weekend contactara con ella, ha sido producido por Rostam Batmanglij.

La primera muestra de este trabajo, que se publica el día 2 de agosto, es ‘Bags’, un single presentado hace algunas semanas y que, tras la culminación del Orgullo LGTB 2019 del pasado fin de semana con una polémica política en Madrid que aún colea, resuena a modo de resaca. Porque sí, este primer adelanto de su primer disco de estudio es una historia de amor gay. Concretamente, y como ha explicado profusamente Claire Cottrill a Genius, habla de su propia experiencia cuando traspasó la línea entre la amistad y el amor (y el deseo) con su mejor amiga. De manera tierna y con pasión a duras penas disimulada (“Cada segundo cuenta, no quiero hablar más contigo / (…) no quiero ver más la tele (…) sólo lo hago para que pasemos más tiempo en el sofá”), Clairo explica la incertidumbre que se abre ante ella al ser consciente de que avanzar físicamente en su relación podría suponer no recuperar (“¿No ves que me estoy conteniendo? Imagino que podría ser peor / verte salir por la puerta con tus bolsas”). Todo ello entre encantadoras referencias populares (a ‘Call Me By Your Name’, otro icono gay reciente) y personales (‘A Case of You’ de Joni Mitchell, una de las influencias más importantes en la vida de Cottrill.

Por otra parte, ‘Bags’ es una muestra del crecimiento de Clairo como compositora e intérprete. La canción discurre en dos planos: uno, el de tenue frialdad que mantiene su voz –quizá representando esa mascarada para contener sus verdaderos sentimientos–; y otro, el de la música, más agitado gracias a esa siseante caja de ritmos y que se tensa aún más cuando, en el estribillo, la joven artista norteamericana eleva el tono al cantar los repetidos “walking out the door with your bags” y una guitarra ofrece un contrapunto que se vuelve casi tan reconocible como gancho. La producción de Rostam, más compleja de lo que aparenta, está llena de detalles adorables, como ese piano distorsionado que nos recibe a la salida del coro y el puente. Una auténtica delicia que, después de escuchar el segundo adelanto ‘Closer To You‘ –bonito pseudo-R&B autotuneado–, nos hace aguzar los oídos de cara a la llegada de ‘Immunity’.