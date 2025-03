Lisa y Mushkaa, en la lista de discos española

Bad Bunny mantiene el número 1 en España con ‘Debí tirar más fotos‘, mientras casi igual de llamativo es que Quevedo sostenga el puesto 2 en su 15ª semana con ‘Buenas noches‘.

La entrada más fuerte es la de Lisa con ‘Alter Ego’, que consigue llegar al número 3. La integrante de Blackpink ha conseguido con este disco ser top 2 en Alemania, top 3 en Francia, top 7 en Estados Unidos y top 20 en Reino Unido. El dato español es uno de los mejores: recordemos que aparecen dos artistas catalanas en ‘Alter Ego’.

- Publicidad -

La subida más fuerte de la semana es la del disco de Rels B, con motivo de su actuación en Movistar Arena frente a 15.000 personas dos días consecutivos. El efecto «Palau Sant Jordi» mantendrá el hype en la lista de la semana que viene. ‘A new star (1 9 9 3)‘ pasa del puesto 32 al puesto 15, casi un año después de haber llegado al top 2. El álbum es Disco de Oro.

También destacamos la entrada de Mushkaa al puesto 34 con ‘Nova Bossa’. El disco incluye temas como ‘LOTUS’ o ‘Mamipuladora’ y aparece por aquí editado por el sello Dale Play, y sin edición física conocida. Es decir, suponemos que cuenta tan sólo con puntos de streaming.

- Publicidad -

Otras entradas son ‘Desataron a los perros’ de Linaje (top 14), ‘Here Be Dragons’ del supergrupo de metal sinfónico Avantasia (top 29), ‘The Sky, The Earth & All Between’ de la banda de metalcore Architects (top 71), la BSO de ‘A Complete Unknown‘ en torno a Bob Dylan (top 73) y ‘Live in Paris 79’ de Supertramp (top 89).