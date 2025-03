Rels B antepone la emoción al espectáculo en su nueva gira mundial

La última vez que Rels B estuvo en el Movistar Arena -Wizink Center, por aquel entonces- fue para celebrar el fin de gira de ‘AfroLOVA’ 23′. Ayer, en el Día de las Islas Baleares, el mallorquín presentó la gira mundial de ‘a new star (1 9 9 3)’ en un show que rebosaba nostalgia por todos los costados.

La conmovedora intro con ‘1 de Enero, Puntacana’ fijó el tono de todo el concierto, más bonito que espectacular, y antes de que Rels B apareciese agachado en una plataforma cantando ‘Caída del cielo’ ya conocíamos algunas de las novedades del tour, descrito como «el más ambicioso hasta la fecha». Entre estas, seis maravillosxs coristas que acompañaron al cantante durante prácticamente todo el concierto y que cobraban protagonismo en las outros, interpretadas a cappella junto al artista. Por supuesto, en estas el público ponía mucho de su parte. En realidad, había más de 15.000 coristas.

Los asistentes son un elemento clave en los conciertos de Rels B. Él mismo no para de recordarlo durante todo el set: «Sin público no hay show». Y a él le sobraba. ‘pa quererte’, ‘Un Rodeoooo’, ‘Sin Gato’ y ‘cómo dormiste?’ se sucedieron ante un público entregadísimo para cantar cada letra y ovacionar al cantante entre canciones, pero tranquilito. Quien prefiere bailar sin el riesgo de un pogo no tiene de qué preocuparse.

Y no es que el repertorio de Rels B no valga para ello. En 10 años da tiempo para hacer un poco de todo y ayer se aseguró de que sonase tanto «lo viejo» como «lo nuevo». Para él, el show es todo un viaje a través de los recuerdos. Gracias a la inmensa, y única, pantalla que acompaña el espectáculo, el artista puede rememorar toda su carrera a través de diferentes vídeos. «Qué pequeñitos éramos, quién iba a decir que íbamos a llenar este tipo de salas», exclamó antes de cantar ‘Tienes el Don’, una de las más antiguas de su catálogo.

Rels B es el centro de todo el concierto, transmitiendo una gran energía y una soltura, sobre todo al recorrerse la pasarela de lado a lado, envidiable. Su actitud es de: «Esto es la hostia y lo sabéis», pero a la vez agradecido. Cada vez que el público se arranca a cantar con él, da las gracias. Si es con los temas del nuevo disco, con los que no había una respuesta tan uniforme, todavía más. «¿Estáis dormidos o qué?», exclamó varias veces el cantante.

De alguna forma, es refrescante ver a un artista que tiene tantas ganas de cantar las canciones de su último disco, y en este sentido, Rels B fue insistente, aunque significase «parar el ritmo del show»: «Tengo que cantar mi favorita de ‘a new star'». Así, «se apaga // me apago» fue uno de los momentos más sobrios y efectivos del show, pero del nuevo álbum las que más brillaron fue, obviamente, ‘La Vida Sin Ti’ y ‘Detrás del DJ’.

Esta última fue el centro de un momentazo digno de cualquier concierto blockbuster de pop. Al final de la pasarela, y con una mesa de mezclas en el centro, Rels B hizo de maestro de ceremonias para una genial exhibición por parte de los bailarines y bailarinas, que aparecieron en momentos contados. Todo, mientras el cantante lanzaba camisetas al público.

Más secciones como esta no habrían venido nada mal. Por otro lado, el concierto va sobrado (quizás demasiado) de momentos calmados y emotivos. ‘Te Regalo’ dio lugar a una bonita interpretación acústica a ras de suelo junto a J Abecia, único invitado de la noche, y Omar Alcaide a la guitarra. ‘La Prisión’, descrita por el propio Rels B como «la favorita» de su carrera, dio lugar a una reflexión que también define su trayectoria: «A mí me gusta hacer música, no las cosas raras de la industria».

Ya en la recta final, ‘lo que hay x aquí’ mostró el verdadero poder de Rels B y lo que es capaz de conseguir un artista independiente. Es un momento de pura comunión entre los asistentes y en el que es complicado no notar los pelos de punta. Él mismo lo dice: «Mi show favorito de mi vida era el Wizink del año pasado, pero lo estamos superando». Hoy, 2 de marzo, es la segunda fecha del mallorquín en el Movistar Arena. ¿Se volverá a superar?