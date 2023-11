Rels B culmina su ascenso con el concierto más importante de su vida

Hace tan solo unos meses, Rels B actuó frente a 65.000 personas en el Foro Sol de México. Fue la hazaña más grande de un joven mallorquín que no ha dejado de ascender mundialmente gracias a la composición de sus canciones y su cada vez mayor impacto en el género urbano. Pero nada de aquello importó cuando, pese a que se encontraba ante una audiencia significativamente más reducida, anoche hizo su primer WiZink en la capital de su país con un lleno absoluto que definió como el “mejor concierto” de su vida.

La última parada de la gira de Rels B, que lo ha llevado a recorrer España, Latinoamérica y Estados Unidos, tenía reservado un gran espectáculo a la altura de la ocasión en Madrid. Desde el principio se podía intuir que el concierto sería una montaña rusa de emociones, intercalando momentos conmovedores con aquellos que eran de más júbilo y alboroto. No es para menos, pues el hecho de tratarse del cierre del tour hacía que el ambiente fuera festivo y melancólico a partes iguales.

- Publicidad -

“La gira más importante de mi vida termina aquí. No voy a negar que en algunos momentos ha sido muy duro, y que he echado de menos a mucha gente: amigos, hermanos, familia… Es lo que tiene luchar por tus sueños, ¿no? Y hoy puedo decir que todos mis sueños se han hecho realidad”, mostraba el rapero en una de las pantallas gigantes antes de aparecer encima del escenario. Cuando lo hizo, no había nadie que se quedara sin cantar ‘Afrolova’, pista con la que abre su último disco y que también sirve como bienvenida para el concierto.

Lo cierto es que el show es una clara demostración del brillante desarrollo que ha experimentado Rels B a lo largo de su carrera. Cuanto más se acerca al presente, mejor es el resultado de su interpretación. Esto quizás lo sabe el propio Rels, que confesó que “odia” ‘Lejos de Ti’ con “toda” su “alma”, tema perteneciente a su ‘Flakk Daniel’s’ de 2018. Esto, no obstante, apenas se apreciaba por el recibimiento del público, que estaba dispuesto a gritar lo que se le pusiera por delante. “Estamos cantando canciones muy viejas y están respondiendo con energía”, llegaría a reconocer el cantante.



- Publicidad -

Aun así, su no tan necesario repaso a los orígenes pero que la ocasión justificaba hacía que aumentara el aprecio por el Rels B más reciente. Las actuaciones de ‘La Última Canción’ o ‘Sonríe’ fueron, sin duda, de lo mejor del concierto, mientras que la interpretación a piano de ‘Shorty Que Te Vaya Bn’ hizo destacar su lado más profundo e intimista. Sin embargo, fue la entrega de los asistentes lo que elevó el espectáculo a otra dimensión. Ya sea porque el rapero callaba en partes de algunas canciones para que la audiencia las protagonizara, o porque el furor que causaban sus grandes himnos hacía que resultase difícil escucharle, fue ese impresionante entusiasmo el que dejaba patente cómo su música había conseguido conectar con toda una generación.

A la fiesta también se unieron otros tres artistas: RVFV, Nicki Nicole y Dellafuente. Cada uno de ellos estuvo al lado de Rels B cuando tocó el turno de sus respectivas colaboraciones: RVFV durante la actuación de ‘Mi Luz’, Nicki Nicole para cantar ‘qué le pasa conmigo?’ y Dellafuente para hacer lo propio con ‘Buenos Genes’. No faltaron fuegos, cohetes o robots gigantes. Por faltar, no faltó ni el champán, del que Rels se sirvió una copa “por vosotros, por nosotros, por el sueño cumplido esta noche” para compartir después la botella con el resto de la pista.

- Publicidad -

El último concierto del rapero coincide con su llegada al estrellato internacional. Siendo testigo de su propia evolución artística, la gira ha acompañado al cantante durante tres años que han sido de auténtica escalada. En este 2023, Rels B ha llenado su primer estadio muy lejos del país que lo ha visto crecer. Pero su merecida coronación estaba esperándolo en Madrid, donde ya anoche logró consagrarse como una de nuestras voces más importantes.