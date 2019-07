Conmoción por la muerte del actor Cameron Boyce, estrella Disney de tan solo 20 años

La muerte del joven actor Cameron Boyce, de tan solo 20 años, ha sacudido el mundo del entretenimiento en las últimas horas. Aunque la familia no ha dado más detalles sobre su dolencia, al parecer sufría una enfermedad contra la que llevaba tiempo luchando y que le ha provocado un ataque que ha terminado con su vida mientras dormía, según el comunicado de la familia a ABC.

Boyce debe su popularidad a sus papeles en distintas series de Disney Channel, aunque en realidad debutó en el cine con tan solo 9 años, en la película de terror ‘Reflejos’ (2008). Su siguiente trabajo fue junto a Adam Sandler en la película ‘Niños grandes’ y su secuela. El cómico ha sido una de las personalidades de Hollywood que se han mostrado más afectadas por la pérdida de Cameron: “Demasiado joven. Demasiado adorable. Demasiado divertido. Simplemente el chico más amable, talentoso y decente que había. (…) Gracias, Cameron, por todo lo que nos diste. Había mucho más en camino. Nuestros corazones están rotos”, ha dicho en un mensaje subido a Twitter.

Tras esas películas, su gran espaldarazo llegó con ‘Jessie’, una sitcom de Disney Channel en la que tenía un papel importante y que duró en antena desde 2010 a 2015. Tras ella, su papel de Carlos, el hijo de Cruella de Vil en la serie musical adolescente ‘Los Descendientes’, daría nuevas cotas de fama a Boyce, que demostró en él sus grandes dotes como cantante y bailarín. Una de sus compañeras en las dos películas creadas para televisión, Zendaya (que actualmente triunfa con ‘Euphoria’, drama juvenil de HBO producido por Drake), también ha emitido un mensaje de dolor por la pérdida del actor: “absolutamente desgarrador. Mi corazón está con su familia y amigos”, ha escrito en Twitter. Cameron Boyce había participado en la tercera película de la saga ‘Los Descendientes’, a punto de estrenarse en Disney Channel, además de la comedia de HBO ‘Mrs. Fñetcher’, que llega en otoño.

Absolutely heartbreaking, my heart goes out to his friends and family♥️ https://t.co/X8PAGo0Igi

