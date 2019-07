Mannequin Pussy / Patience

Como en respuesta al famoso “hombrecito que orina” en pleno centro de Bruselas (Manneken Pis), el grupo de punk americano Mannequin Pussy llega a su tercer disco con ganas de confirmar su propio hueco en una escena que no pasa por su mejor momento de popularidad. La banda liderada por la cantante y guitarrista Marisa Dabice abría su primer disco en 2014, ‘Gypsy Pervert’, a base de alaridos, pero entre aquellas canciones de 1 o 2 minutos también iban mostrando su preocupación por las melodías en canciones como ‘Sheet City’. Algo que confirmaban en su siguiente trabajo ‘Romantic’ (2016), con composiciones tan brillantes como la titular o ‘Denial’.

‘Patience’, su tercer trabajo, es la evolución natural de todo esto. Mannequin Pussy se mantienen fieles a sí mismos, aún entregando esos temas llenos de furia y feminismo que apenas llegan a un minuto de duración, como es el caso de ‘Clams’, una bomba prácticamente unida a esa ‘F.U.C.A.W.’ que comienza, desgañitada, “¿Qué me acabas de decir, tío? Ven y escúpeme en la cara”. O también de ‘Drunk I’, una especie de continuación, aunque parezca lo contrario, de uno de los singles más claros del disco, ‘Drunk II’, un tema en el que conviven el desamor y la adicción al alcohol que hemos visto en tantísimos temas de la historia del pop y del rock.

El empoderamiento es definitivamente una temática importante en las letras de la banda, con frases irónicas como “¿Qué tipo de mujer prefieres que sea, una dócil y dispuesta a procrear?” (‘Drunk I’), desafiantes como “¿Quién te dijo que mi cuerpo estaba hecho para que tú lo poseyeras?” (‘Patience’) o narrativas sobre un maltrato doméstico (‘High Horse’). Incluso desmontan el clásico escrito por Carole King y producido por Phil Spector ‘He Hit Me (And It Felt Like a Kiss)’ en ‘Fear/+/Desire’, quitándole a la violencia esa pose de glamour que le han dado algunas canciones a lo largo de la historia. Sin embargo, también hay lugar para otros temas como la identidad y la aceptación de uno mismo (‘Who You Are’), o el amor confortable, que cierra el disco de modo amable en la interesante y más rica musicalmente ‘In Love Again’. Mannequin Pussy muestran su habilidad para sonar confortables en terrenos cercanos a Hole (una referencia clara en ‘Cream’), Pixies o Smashing Pumpkins (la estupenda ‘Fear/+/Desire’), a menudo resultando aceptables para los seguidores de Sonic Youth y también agradables para los seguidores de Placebo.

Calificación: 7,5/10

Lo mejor: ‘Drunk II’, ‘In Love Again’, ‘Fear/+/Desire’, ‘Who You Are’

Te gustará si te gusta: Hole, Smashing Pumpkins, Pixies

Escúchalo: Spotify