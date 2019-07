Lil Nas X / 7

La salida del armario del joven rapero de Atlanta Lil Nas X, número 1 en Estados Unidos desde hace 13 14 semanas con ‘Old Town Road’, ha sido una de las noticias de la semana. Solo puede ser positivo que más raperos o raperas salgan del closet en un mundo tan tradicionalmente homófobo como el hip-hop, y aunque Lil Nas X es un recién llegado a la música, es imposible que a su joven edad no logre cambiar de mentalidad a alguien, pues el éxito de ‘Old Town Road’ está siendo arrollador y no se está ciñendo solo a USA.

¿Cómo dar continuidad a un éxito tan descomunal como ‘Old Town Road’ cuando este ha sido totalmente espontáneo -viral y polémica con Billboard mediante- y además se trata del primer single de tu carrera? ¿Cómo actuar ante una canción cuyo éxito claramente se te ha ido de las manos? Lil Nas X ha hecho lo que tenía que hacer: terminar rápidamente algunos temas que tenía guardados y sacar su primer EP antes de que ocurra lo inevitable, ‘Old Town Road’ empiece su descenso en las listas y la gente se quede con el cuento de que solo tenía una canción. La mala noticia en todo esto es que nada de ‘7’ mola tanto como ‘Old Town Road’, y la buena que el EP tampoco es el despropósito que cabía esperar.

Sí hay un intento de repetir la fórmula de ‘Old Town Road’ en ‘7’ y ese es ‘Rodeo’, otro híbrido de trap y country que cuenta con la colaboración de la otra rapera de moda, Cardi B. Más cerca del sonido “western” que del puramente country de ‘Old Town Road’, al que Billy Ray Cyrus se ha terminado sumando con toda la naturalidad del mundo, impulsando el tema al número 1, ‘Rodeo’ es un sucedáneo claro del éxito de Lil Nas X pero sin un “I got my horses in the back”, un “I gotta take my horse to the Old Town Road” o un “can’t nobody tell me nothing” sobre el que respaldarse.

De todas formas, Lil Nas X no se cierra a otros estilos y, como hijo de internet que es, en ‘7’ abre diversas vías por las que llevar su sonido, particularmente el rock. En la trapera ‘Panini’, la canción de Lil Nas X al margen de ‘Old Town Raod’ que más está funcionando, el rapero directamente samplea a Nirvana (aunque parece que ha sido accidental), mientras ‘F9mily (You & Me)’ es 100& rockera y cuenta con la colaboración de Travis Barker de Blink-182.

Ambos son buenos temas, aunque es fácil verlos con buenos ojos cuando escuchas el resto del EP. ‘Cl7sure (You Like)’, el tema de ‘7’ en el que Lil Nas X supuestamente sale del armario (en realidad habla bastante ambiguamente sobre el deseo de ser uno mismo), es rescatable gracias a su ritmo disco orgánico y terrenal; pero el trap de ‘Kick It’ no puede haber escogido un gancho menos apetecible para hablarnos sobre los amigos falsos que se interesan por ti tras tu éxito, y del mismo problema adolecen el homenaje grunge de ‘Bring You Down’ y el refrito de ‘Old Town Road’ que es ‘Rodeo’. Ninguna de estas canciones convencen del todo de que Lil Nas X tiene más que ofrecer que un single de éxito, pero si el rapero ha sido capaz de componer una canción tan buena sin formación alguna, y teniendo en cuenta que ‘7’ sí incluye algunas buenas ideas, yo no subestimaría al pequeño Montero por el momento.

Calificación: 5/10

Lo mejor: ‘Old Town Road’, ‘Panini’

Te gustará si te gusta: descubrir qué más tienen que ofrecer los artistas de un único éxito (de momento)

