5 canciones que debes conocer de Mallrat

Este 13 de julio Mallrat será la primera invitada del ciclo Lovesick que celebramos en la Sala Pop Bar de Razzmatazz (Barcelona). La australiana de 20 años ha publicado 2 EP’s que debes conocer si te gustan artistas como Carly Rae Jepsen, Troye Sivan, Lorde, Robyn o incluso Billie Eilish, a la que suele versionar. JENESAISPOP invita a este concierto, que será dentro de RazzClubs, a partir de las 2.30 de la madrugada de este sábado, a los primeros en escribir a [email protected] indicando nombre y apellidos y cuál es su canción favorita de Mallrat. En este artículo repasamos 5 de sus canciones más importantes por el momento.

Uninvited

Una de las canciones fundamentales de su primer EP, precisamente la que le daba título en 2016, es una de sus producciones más electro. La letra “quítame de la lista de la fiesta” no puede sonar por tanto más a Miss Kittin, pero en realidad lo que Mallrat nos está contando es que no quiere ir a la susodicha fiesta porque solo le interesa una persona de las que hay en ella. Puro sentir “teenager” complementado con un delirante vídeo que, entre sus imágenes de supermercado, y las rodadas en medio de un desierto, son puro meme.



Groceries

El mayor éxito de Mallrat de momento es esta canción incluida en su segundo EP ‘In the Sky’ (2018). Se trata de una dulce composición llena de vida y optimismo, como transmite su playero videoclip amateur. En la letra, la cantante habla sobre estar colada por alguien pero no querer estarlo a su vez y así poder disfrutar de su libertad. No obstante, no se cierra a nada en su estribillo: “I just wanna get groceries / I’ll pray you wanna get close to me / I’ll give it some, give it some, give it some time”.



UFO

Otro de sus principales éxitos en Australia es ‘UFO’. ‘Mallrat’ dice estar influida por Grimes, Skrillex, Sophie y Courtney Barnett, pero en su lista también está el joven rapero australiano Allday, que justo ahora publica su tercer disco. La artista cumplía el sueño de trabajar con él y a él corresponde el rap en la segunda parte de este envolvente tema en el que Mallrat habla de alienación, colocarse y traumas infantiles. El ovni del título no ha querido perderse el vídeo para esta letra que repite “los ovnis podrían llevarme a casa, echo de menos mi vieja habitación”.



Nobody’s Home

El último single editado por Mallrat hasta el momento es este ’Nobody’s Home’ que salía en enero y presentaba ya muchísimo más presupuesto en la grabación de su videoclip coreografiado. Una agridulce canción que ha producido Basenji sobre la soledad, en cuyo vídeo incluso los amigos parecen fantasmas, mientras ella nos canta desde la tristeza de su cuarto post-adolescente cuánto anhela estar con la persona que le gusta.



Tokyo Drift

Aunque Mallrat tiene canciones tan monas como ‘Better’, que recuerdan a aquella Lily Allen que compartía sus primeras composiciones en MySpace, quizá sea más indicativo cerrar este repaso con ‘Tokyo Drift’. Es un tema sobre una amistad que se acaba (“no hablamos mucho pero espero que estés bien (…) llevo 7 u 8 días queriendo enviarte un mensaje”) que ha usado en ocasiones para abrir sus conciertos y presenta un sonido ligeramente más sucio, embadurnado de una base trap. Es de los que más justifican esas comparaciones con Billie Eilish o Lorde.