JENESAISPOP y Razzmatazz se unen para ofrecer conciertos de artistas pop emergentes en “Lovesick”

Hoy nos orgullecemos de anunciar una propuesta colaborativa con la SALA RAZZMATAZZ gracias a la que podréis ver en directo en Barcelona a varios artistas emergentes nacionales e internacionales de música pop. El ciclo recibe el nombre de “LOVESICK” y tendrá lugar principalmente en la Pop Bar, en la que nuestra redacción debutó pinchando hacia los inicios del site, y que siempre ha sido nuestra favorita de este club. En algunos casos el concierto será los sábados en RazzClub y el evento se identificará como “LOVESICK CLUB” en lugar de “LOVESICK POP”. Hoy anunciamos quiénes serán las primeras invitadas, de momento chicas en todos los casos.

“Lovesick Pop”, destinado a joyas musicales que pueden dar el gran paso hacia mayores escenarios… o no, acogerá conciertos de artistas que están a punto de dar el salto definitivo, o que ya cuentan con una legión de seguidores fuera de nuestras fronteras pero aún no son tan conocidos por aquí. Es el caso de Mallrat, una joven de 20 años, cuyas escuchas se cuentan por millones en Australia pero aún una desconocida en otros territorios, y que nos visitará tan pronto como el sábado 13 de julio para presentar algunos de sus éxitos, como ‘Groceries’ o ‘Nobody’s Home’, que pueden atraer a seguidores de gente como Carly Rae Jepsen o Lorde.

El 3 de agosto podremos ver el directo de Haiku Hands, un colectivo australiano que puede entusiasmar a los seguidores de Chicks On Speed, Superorganism o -en algún momento puntual más bruto- Die Antwoord, gracias a singles como ‘Not About You’ o ‘Jupiter’. Volveremos sobre ellas en los próximos días. Y finalmente (de momento) el 26 de octubre podremos ver a una de nuestras bandas favoritas del panorama nacional, Cariño, cuya popularidad se ha disparado en los últimos tiempos gracias a temazos como ‘Canción de pop de amor’, ‘Mierda seca’ o ‘Bisexual’, hasta el punto de que ya tienen poco de emergente. Ojo porque la (acertada) versión de ‘Llorando en la limo’ pronto ya no será su canción más reconocida… Las entradas anticipadas para Razzmatazz son 16€ (gastos y consumición incluidos) y se compran en www.milesaway.es y www.salarazzmatazz.com.