Escucha lo nuevo de Ed Sheeran y amigos, Beyoncé & Donald Glover, BANKS, Blood Orange, Ozuna & Anitta…

En plena campaña de verano y con los lanzamientos un poco de capa caída (esto dura hasta mediados o finales de agosto), la verdad es que este viernes 12 de julio nos queda un Ready for the Weekend –nuestra playlist semanal de novedades discográficas– bastante apañada. Le da relumbrón, sobre todo, el trabajo colaborativo de Ed Sheeran y amigos: ‘Nº6 Collaboration Project’ –imaginativo título– incluye nombres del calibre y la variedad de Cardi B, Camila Cabello, Travis Scott, Chance The Rapper, Stormzy, Ella Mai, Skrillex o Chance The Rapper. Otro que lanza hoy mixtape llena de invitados es Blood Orange: en ‘Angel’s Pulse’ acompañan a Dev Hynes artistas como Tinashe, Toro y Moi, Arca, Porches o Kelsey Lu, entre otros. También hoy se publican los nuevos álbumes de BANKS, Purple Mountains –proyecto post-Silver Jews de David Berman–, el dúo de hermanas Bleached, los británicos Palace (hoy lo estrenan en Mad Cool), Imperial Teen –grupo paralelo a Faith No More–, Africa Express –el proyecto colaborativo de músicos africanos y occidentales auspiciado por Damon Albarn–, Tycho o la banda de post-metal Torche.

Además, hace unas horas que Billie Eilish compartía un discutido remix de su éxito ‘bad guy’ con la participación de Justin Bieber. Otros singles significativos que podemos disfrutar desde hoy (o subidos en días pasados) son los de Becky G, Bon Iver, Jenny Hval, Villagers, Lower Dens, Carlos Sadness, Rudimental, Sofi Tukker, Little Boots & Kiddy Smile, Of Monsters and Men, Ozuna & Anitta, Alien Tango, Devendra Banhart, Mow & Ganges, Boyanka Kostova, Gruff Rhys, Cruz Cafuné (su primer tema post-‘Contando lunares’), DEVA, King Jedet, dvsn, Parov Stelar o Israel B & LOWLIGHT. Tampoco olvidamos el tema con el que María Escarmiento –la concursante de OT 2018 María Villar– debutaba días atrás.

Además de la banda sonora para la nueva versión de ‘El Rey León’, en la que además del inédito ‘Spirit’ Beyoncé canta junto a Donald Glover (Childish Gambino) el clásico ‘Can You Feel The Love Tonight’, hay otras novedades singulares como son un nuevo remix del último álbum de Lykke Li –esta vez con Skrillex y Ty Dolla $ign–, un inédito de Mystery Jets con el que protestan por el desmantelamiento del sistema público de salud en Reino Unido, un álbum en directo de New Order y un coqueto tema que El Palacio de Linares han hecho inspirados por un libro infantil.