Mirwais cree que la crítica no ha entendido la esencia del nuevo disco de Madonna

Mirwais ha ofrecido su primera (¿y única?) entrevista tras la edición del disco de Madonna que acaba de co-producir, ‘Madame X‘. Con la artista ha escrito algunos de los singles (‘Medellín’), algunos de los temas más curiosos (‘Dark Ballet’), aparte de algunos de los favoritos de sus seguidores (‘I Don’t Search I Find’) y los dos favoritos de la propia Madonna (‘God Control’, ‘Extreme Occident’). En la entrevista, el productor se queja de que la crítica no ha entendido ‘Madame X’. La crítica del álbum ha sido positiva con un par de sonadas excepciones y en Metacritic, con un 70/100, luce como su mejor disco desde “Confessions” (2005), aunque no por muchísima diferencia: ‘Rebel Heart’ recibía un 68/100.

Pero Mirwais cree que la crítica no ha ido al quid de la cuestión. “Creo que mucha gente y la crítica han obviado algo esencial en este intento de explorar la música latina y portuguesa. No han visto la dimensión global y política que Madonna inculca a través del álbum. En la América de Trump, en la que casi cada día se insulta a los latinos, el hecho de una superestrella americana y blanca escoja como primer single un tema en inglés y español que es un dueto con un colombiano, es un signo político muy fuerte. Me hace pensar en Marlon Brando mandando a un indio a rechazar su Oscar en 1973, aunque el contexto sea muy diferente”.

Además, cree que el disco es un “álbum futurista y global” y que puede ser “el primer disco de un tipo de álbum” que puede ser habitual en el futuro. “No es world music, es un intento de integración inteligente y de participación cultural con un sentido político. Y desde luego no hay apropiación cultural como muchos nos intentan hacer creer”. Mirwais responde las críticas que acusan a Madonna de “naíf”, indicando que no cree que lo sea, pero que además su aportación “es mejor que nada”, y añade: “En 10 o 15 años, a causa (o gracias) al streaming, la hegemonía angloamericana del mainstream se habrá acabado. Todo estará fragmentado, con muchos mercados como el latino sin parar de crecer. La actitud de apertura cultura y artística sin fronteras que Madonna tiene dentro de manera natural fue muy interesante para desarrollar ‘Madame X'”. El álbum incluye sonidos de Portugal, Brasil, Cabo Verde, Marruecos, Jamaica, Estados Unidos, Colombia, Cuba, Angola o Guinea Bissau, sin centrarse en ningún país en concreto.

Mirwais señala ‘Don’t Tell Me’, ‘Nobody’s Perfect’, ‘American Life’, ‘Die Another Day’ y ‘God Control’ como las canciones favoritas que ha hecho con Madonna, y reconoce que esta no le consultó nada sobre los temas que produjo con otros artistas para ‘Madame X’. En otoño sacará su propio disco, pero esta vez sin la voz de Madonna al contrario de lo que sucedía en ‘Production’. La entrevista completa, en la que habla para mal de la industria y de esos artistas que sacan algo cada tres meses, puede leerse aquí.