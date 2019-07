La Canción del Día: ¿es ‘Milionària’ la mejor canción que ha editado Rosalía este año?

Rosalía ha editado este año el que de momento es el mayor éxito comercial de su vida, ‘Con altura‘, que muy holgadamente supera los streamings de ‘Malamente’, abriéndole más aún el mercado internacional, sobre todo el latinoamericano, gracias a una nueva colaboración con J. Balvin, más comercialota que ‘Brillo’. Y también ha sacado la estupenda ‘Aute Cuture‘, un pepinazo en la estela de su admirada Beyoncé, cuya edición se agradece porque es más pinchable que los singles extraídos de ‘El mal querer’.

Sin embargo, echaba de menos una canción que retorciera géneros como había hecho la artista en su segundo álbum, y me daba la sensación de que lo mejor que había hecho Rosalía en 2019, artísticamente, era actuar en los Goya, dejando mudo a medio país. Hasta ahora. ‘Milionària’, co-escrita por Rosalía solo junto a El Guincho y sin innecesarios invitados ni plumillas extra, sí es esa canción que puede “crear tendencia, más que seguirla”, en la que partiendo de una rumba, la artista ha creado algo nuevo.

Sin renunciar al ritmo de la rumbita, resulta perfecta su producción minimalista, con algunos instantes en que suenan poquísimos elementos a la vez. Está el timidísimo arreglo de guitarra, un teclado, la percusión… y por supuesto la voz de Rosalía, aquí en un tono un tanto indiferente hablando de las necesidades más bobas que genera tener una cuenta llena de ceros. Este es el primer tema que ha escrito en catalán (aunque no la primera vez que canta en este idioma) y no, no dice nada de “culo veo, culo quiero” por mucho que algunos lo escuchen. Pero sí habla, de manera divertida, de “billetes de cien” (guiño, guiño), un chaval “contratado para abrir regalos de Navidad”, de ir “escoltada” por Bombay y por Malta y de tener “dos leopardos paseando por casa”. “Que yo sé que he nacido para ser millonaria / Para que me cierren el Louvre así como el MACBA”, indica haciendo referencia a su internacionalidad.

En sintonía con todo esto, el divertido vídeo con Rosalía “trincando la pasta” en varios concursos televisivos, antes de que aparezca la contrapartida de este tema, ‘Que Dio$ no$ libre del dinero’, en lo que parece una referencia a la dualidad espiritual/diva de ‘I am… Sasha Fierce’ de Beyoncé. Un tema que está siendo un exitazo en Spotify, donde permanece top 3 una semana después de su lanzamiento, pero que no va a ser el primer top 1 en catalán en España (en caso de que lo consiga, que está complicado): Shakira ya logró uno en la era iTunes.