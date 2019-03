‘Con altura’ de Rosalía, El Guincho y J Balvin: ¿un auténtico pelotazo o el típico tema de una playlist random?

Parte de la redacción evalúa ‘Con altura’, el single conjunto de Rosalía, El Guincho y J Balvin.

“La historia del pop está llena de clásicos que se compusieron en 10 minutos. En su comunicado sobre ‘Con Altura’, Rosalía asegura que escribió el gancho de la canción “en menos de 5” en cuanto estableció su ritmo tras descubrir un tema de Frank Dukes, y que “cuando esto sucede, es por algo”. A veces la canción sale sola, otras por inspiración divina, otras necesita horas, pero lo cierto es que muchas canciones pop funcionan mejor cuanto menos vueltas se les haya dado. ‘Con Altura’ puede ser una de esas canciones, pero quizá en su misión de hacer una canción fácil, sencilla, divertida y sin la mayor pretensión que la de conquistar el próximo verano con su “ritmo barcelonés-estadounidense-latino”, quizá Rosalía, J Balvin y El Guincho se han quedado cortos de más, porque si no fuera por Rosalía, creo que ‘Con Altura’ pasaría desapercibida en cualquier playlist random”. Jordi Bardají

“Justo cuando uno piensa que un debate como el del reggaetón como género perfectamente respetable y apto tanto para bailar como para ser un espacio de creatividad estaba superado, llegó Vega. La cantautora nos recuerda que ahí fuera hay todo un mundo pureta que, como en esa genial pieza de la artista Rocío Quillauamán, se rasga las vestiduras por la traición al “espíritu del festival”. Por no hablar de que aseverar que Rosalía se ha “vendido” por hacer un tema como ‘Con altura’ es reconocer una profunda ignorancia de su figura, que obvia que ha participado en festivales de electrónica experimental, en cortes de pop urban con C. Tangana, en el último álbum de James Blake o en ‘Brillo’, con el propio J Balvin. Como si todo eso tuviera que ser incompatible con el flamenco o, qué desfachatez, pasárselo bien. Cansinos debates aparte, lo que importa aquí es que este single de Rosalía es un auténtico pelotazo que, en su apariencia simple (a veces lo que parece más fácil de hacer es lo más complejo), contiene un atractivo festival de capas y adlibs que engalanan unos ganchos que cortan, golpean y no hay quien se saque de encima o quiera dejar de bailar. No veo que ‘Malamente’ fuera mucho menos “sencilla” que ‘Con altura’, la verdad. Además despliega cierto espíritu paródico, no sólo apelando a su humildad (“dicen una estrella, una figura”) sino también en las citas como referentes a Camarón de la Isla y Héctor Lavoe que, como el tono humorístico de su vídeo, se contraponen al tono oscuro de la base. J Balvin y El Guincho se suman a una fiesta que la artista despliega sin traicionar su compromiso con el riesgo”. Raúl Guillén.

“‘Con altura’ es una decepción porque si J. Balvin y Rosalía, y además El Guincho, se unían para hacer un reggaetón, tenía que ser el mejor de todos. Y este tema no tiene la imaginación en estructura de ‘Despacito’ ni el filo de las mejores producciones de Bad Bunny. Realmente no es que tenga mucho que comentar aparte de una base oscura y un montón de rimas en “-ura”. ¿Lo bailaré en La Boite a las 5 de la mañana? Pues en primera fila. ¿Lo bailaría en el Primavera Sound a las 10 de la noche? Pues igual me apetece más ver a Primal Scream si coinciden. Con todo, Rosalía tiene también derecho a hacer un tema divertido y sin más pretensiones, como su admirada Beyoncé hizo aquella cosa llamada ‘Runnin’ y su colega Madonna hizo ‘Give Me All Your Luvin”. Si todo en esta vida fueran discos densos como ‘Lemonade’ y ‘Ray of Light’ (o como ‘El Mal Querer’), la vida sería un coñazo”. Sebas E. Alonso.