Las mejores canciones de 2019 (de momento)

Si ayer compartíamos una lista con los 25 mejores discos de 2019 (de momento) y hoy es el momento de compartir la lista y la playlist con las mejores canciones de este mismo año. La redacción selecciona 40 canciones como anticipo del top 100 anual que publicaremos en diciembre.

Aunque la impresión generalizada es que este último año de la década de los 10 no está siendo especialmente brillante para la música popular y aledaños, lo cierto es que hay material sobrado para armar una playlist sólida y diversa. Y, como viene ocurriendo en los últimos tiempos, el pop de nuestro país logra cada vez más preponderancia con propuestas excitantes y de calidad. Esta temporada, además de unos Rosalía y C. Tangana que no se apean (cada uno a su manera) de su pedestal (en el caso de la catalana figura por partida doble), celebramos tanto los trabajos de veteranos como La Casa Azul, Novedades Carminha o Anni B Sweet, como la explosión comercial de Delaporte, Carolina Durante, Cupido y Don Patricio o propuestas más alternativas como El Palacio de Linares o Brigitte Laverne.

En un plano global, divas pop como Ariana Grande o Carly Rae Jepsen han sabido granjearse el favor y respecto crítico, mientras que The Chemical Brothers y Hot Chip confirmaban su irrefutable vigencia, las rockeras Jenny Lewis y Sharon Van Etten entregaban álbumes soberbios y reaparecían heroínas como Bat For Lashes y FKA Twigs. El auge de lo latino, por supuesto, tiene su peso ya sea en manos de expertos como J Balvin & Bad Bunny o por medio de incursiones audaces como la de Madonna. Y todos ellos asisten a la eclosión de una estrella fulgurante como Billie Eilish.

‘7 Rings’, Ariana Grande

‘About Work The Dancefloor’, Georgia

‘Adore You’, Jessie Ware

‘Andromeda’, Weyes Blood

‘Autoestima’, Cupido

‘Bad Guy’, Billie Eilish

‘Barefoot In The Park’, James Blake ft Rosalía

‘Big’, Fontaines, D.C.

‘Blast Off’, Gesaffelstein

‘Brujerías jotas’, Hidrogenesse

‘Buen viaje’, Anni B Sweet

‘Cellophane’, FKA Twigs

‘Con altura’, Rosalía, J Balvin, El Guincho

‘Contando lunares’, Don Patricio ft Cruz Cafuné

‘Culpable y feliz’, Brigitte Laverne

‘Die’, Stella Donnelly

‘Diviner’, Hayden Thorpe

‘El estilo’, El Palacio de Linares

‘El final del amor eterno’, La Casa Azul

‘El pregón de los caramelos’, Niño de Elche

‘Fauna’, Monterrosa

‘Glad He’s Gone, Tove Lo

‘Kids In The Dark’, Bat For Lashes

‘Medellín’, Madonna

‘Got To Keep On’, The Chemical Brothers

‘Joder, no sé’, Carolina Durante

‘Late Night Feelings’, Mark Ronson & Lykke Li

‘Melody of Love’, Hot Chip

‘Million Dollar Baby’, Cecilio G.

‘Norma and Norman’, The Divine Comedy

‘No te vas a olvidar’, Delaporte

‘Obsesionada’, Novedades Carminha

‘Pa llamar tu atención’, C. Tangana ft. Alizzz & MC Bin Laden

‘Prende’, Miss Caffeina

‘Qué pretendes’, J Balvin & Bad Bunny

‘Red Bull & Hennessy’, Jenny Lewis

‘Seventeen’, Sharon Van Etten

‘Si tú eres mi hombre’, Lorena Álvarez

‘Too Much’, Carly Rae Jepsen

‘Una persona sospechosa’, Los Punsetes