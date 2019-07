Octavian / Endorphins

El “concurso” de talentos noveles BBC Sound Of lleva unos años sin ser lo que era. Hubo un tiempo en que sus apuestas anuales fueron tan millonarias como Mika, Adele, Ellie Goulding, Jessie J o Sam Smith. Pero hace tiempo que ni dan una campanada comercial de este tamaño, ni tampoco dan como ganador a alguien tan querido por la crítica como Michael Kiwanuka (que ganó en 2012) o HAIM (2013). Los triunfadores no suelen estar mal, y ahí está Sigrid para demostrarlo, pero no podemos afirmar que el destino de Ray BLK y Jack Garratt haya sido tan afortunado. ¿Cuál está siendo el caso del ganador de 2019, Octavian?

El francés migrado a Londres cuando tan solo tenía 3 años destacaba a finales del año pasado con una mixtape llamada ‘Spaceman’, pero no está llamando tanto la atención con su nuevo trabajo, ‘Endorphins’. Este no está exento de bazas, como el hipnótico teclado del single ‘Lit’ con A$AP Ferg, toda la bruma contenida en ‘Bet’ junto a Skepta y Michael Phantom, o esa sorpresa casi electropop que se ha marcado junto a Theophilus London llamada ‘Feel It’. Sin embargo, sí es cierto que algunas de las cosas que escuchamos en este disco están ya demasiado trilladas. El inicio con el góspel de ‘Gangster Love’ es un truco que ya hemos escuchado a Kanye West o Chance the Rapper hace demasiado poco tiempo, y forzosamente tiene que haber maneras más originales de contar cuánto te importa el dinero, que repetir hasta la saciedad “All I care about is the money / All I ever think about is the money, hey” (‘King Essie’).

Las letras son un problema en el acercamiento a ‘Endorphins’ porque en su tratamiento del consumo de drogas (‘Molly Go Down’, ‘Risking Our Lives’) o la alienación (‘Take It Easy’) no suenan demasiado originales. Eso cuando no son zafias, degradantes o como mínimo obvias (“I just made your girl a sket / She rep the set, she made my dick erect (I said erect)”). Octavian tiene una visión más pop del estribillo que otros raperos, y esto puede jugar a su favor, como en la mencionada ‘Feel It’, pero también en su contra, cuando no hallamos en sus textos ni la imaginación de un Kendrick Lamar ni la ternura de un Mike Skinner. En cualquier caso, jugando cartas de ambos lados del Atlántico, pues aquí caben desde Jessie Ware hasta el neoyorquino A$AP Ferg, Octavian entrega una variada y entretenida muestra de la música negra actual, aunque no parezca añadir demasiado a lo ya dicho por otros artistas hasta el momento. Octavian actúa el viernes 19 en Sónar y el domingo 21 en el FIB.

Calificación: 5,5/10

Lo mejor: ‘Lit’, ‘Feel It’, ‘Bet’

Te gustará si te gustan: Kanye West, Skepta, Stormzy

Escúchalo: Spotify