Mabel presentará su primer disco en España a principios de 2020

Mabel ha anunciado un par de conciertos en España que tendrán lugar a principios de 2020. Las fechas exactas son el 21 de febrero en la sala Joy Eslava de Madrid y el 22 de febrero en La 2 de Apolo de Barcelona. Las entradas estarán disponibles en preventa exclusiva a través de Spotify a partir del miércoles 24 de julio a las 10 horas. Un día después, el 25 de julio y a partir de las 10 horas, se abrirá la preventa exclusiva de Live Nation. La venta general estará abierta al público desde el viernes 26 de julio a las 10 horas.

Para cuando llegue febrero, el debut oficial de Mabel, ‘High Expectations’, ya llevará meses en la calle, pues se publica el próximo 2 agosto. La cantante británica encara su lanzamiento habiendo arrasado este año con ‘Don’t Call Me Up’, que supera los 300 millones de streamings solo en Spotify y será con toda seguridad uno de los mayores éxitos de 2019. Todo un triunfo para la artista, que hasta este momento había logrado una repercusión moderada con temas como ‘Finders Keepers’, pero que con ‘Don’t Call Me Up’ ha dado el salto definitivo al mainstream.

El álbum incluirá 14 pistas incluyendo ‘Don’t Call Me Up’ y el último single ‘Mad Love’, que ha sido top 8 en Reino Unido. ‘Ivy to Roses’, la primera “mixtape” de Mabel, salió en 2017 y era reeditada a principios de 2019 con la inclusión de ‘Don’t Call Me Up’.