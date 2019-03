Sorpasso: ‘Don’t Call Me Up’ es ya el gran pelotazo de Mabel

Mabel ha pegado el pelotazo de su carrera con ‘Don’t Call Me Up’, su último single. El tema se aproxima ya a las 100 millones de reproducciones en Spotify tras su lanzamiento el pasado 1 de marzo, por lo que supera desde hace semanas y muy holgadamente las escuchas del que hasta ahora había sido su mayor hit en las plataformas de streaming, su single conjunto con Jax Jones y Rich the Kid, ‘Ring Ring’ (en torno a los 67 millones). Poco a poco, ‘Don’t Call Me Up’ ha ido conquistando al público y actualmente es una de las 10 canciones más escuchadas en Spotify a nivel global, en concreto la 9ª, e incluso puede que orgánicamente termine irrumpiendo en el difícil Billboard Hot 100 de Estados Unidos, pues el tema es actualmente número 2 en el “Bubbling Under”.

En solitario, el single más popular de “Meibel” en Reino Unido hasta el momento había sido ‘Finders Keepers’, pero mientras este había logrado ser Disco de Oro tras alcanzar el número 8 en las listas británicas, ‘Don’t Call Me Up’ ha sido Disco de Platino y lleva semanas estancado en el número 3 tras 6 semanas en lista, bloqueado por el baladón de Lewis Capaldi y ‘Giant’ de Calvin Harris y Rag ‘N’ Bone Man. Aunque las “midweeks” prevén que el tema bajará bastantes puestos este viernes, del 3 al 11, y mientras esperamos que al fin una canción de Mabel llegue a las listas españolas pues nos hemos hartado de recordar que la artista, hija de la rapera Neneh Cherry, nació en Andalucía, está claro que ‘Don’t Call Me Up’ es un paso de gigante en su carrera.

Si intentamos entender por qué ‘Don’t Call Me Up’ está funcionando tan bien, la razón puede ser simplemente que presenta la melodía más redonda que ha cantado Mabel a día de hoy, aunque está claro que su ritmillo tropical a la moda ha ayudado. Sin embargo, hay que destacar que la producción de Steve Mac es ligeramente más moderna (o futurista) que la del “bop” tropical medio, algo que puede estar haciendo que ‘Don’t Call Me Up’ destaque en las playlists. Es demasiado pronto para decir que estamos ante el nuevo ‘New Rules’, pero desde luego con ella Mabel se dirige hacia la buena dirección.