Cariño explican el por qué de su canción para el anuncio de Burger King aludiendo (y cabreando) a Yung Beef

Justo en la misma semana en que el trío madrileño Cariño publicaban su estupendo nuevo single ‘:(‘ –el primero bajo el amparo del sello y compañía de management Helsinkipro tras haber pasado por el sello Elefant Records–, son noticia por otro motivo, en parte musical y en parte no. Quizá estos días viendo la televisión tradicional –ese ente en declive– hayas visto un anuncio veraniego de la cadena de restaurantes de comida rápida Burger King. Presenta sobre una promoción de colchonetas con motivos hamburguesiles, y lo más sorprendente es la canción punkipop que suena en él, con una letra compuesta por “los hashtags más usados del verano”.

Y su sintonía no es, en este caso, una especie de inspiración en un grupo de más o menos repercusión, sino que los créditos del clip en Youtube confirman que se trata de una “#Brutal colaboración del grupo “CARIÑO””. Aunque un rastreo en Twitter no parecía que la cosa hubiera desencadenado mucho odio, sino más bien simpatía, parece que ellas han sentido la necesidad de explicar por qué han accedido a hacer este tema. María Talaverano, miembro del grupo, ha publicado un mensaje en su cuenta personal de Twitter en el que dice “¿Va en contra de que escuches o te consideres indie? (…) Queremos vivir de esto y trabajamos para ello. Hay cosas que no vamos a aceptar, como cambiar tu música para intentar vender más, pero siempre defiendo el intentar obtener ingresos con tu obra. El arte se paga y los artistas comen. Esto es un trabajo”.

Aunque lo que más ha escocido es la sorprendente –y para algunos innecesaria– referencia a Yung Beef al principio del texto: “Nosotras no somos Yung Beef ni vamos promulgando un discurso de falso comunismo donde al final se lucra él solo”, decía una de sus primeras frases. Como sea (porque no está etiquetado en el tuit), la frase en sí le ha llegado al propio Yung Beef, que ha respondido algo airado (pese al corazón negro con el que remata su tuit) diciendo que “me da asko el comunismo las burgers esas que vendes y tu mierda de sello” (parece que referencia a Warner Chapell, que es quien edita en este caso la canción, pese a que no es el sello de las Cariño… de momento). Como decíamos ayer, Cariño actúan hoy en el FIB 2019.



sobre la polemiquilla del anuncio de Burger King y mi grupete, Cariño. Opinión personal 💐 pic.twitter.com/mh6fxt1YqL — María Talaverano (@lavalverdina) July 19, 2019