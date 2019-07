La Canción Del Día: ‘All the Time’ de Zara Larsson tiene todo para ser un hit… pero no lo está siendo

Zara Larsson prepara un nuevo álbum que debería salir en algún momento de 2019. De momento ya se conocen varios singles de este trabajo, en concreto ‘Ruin Your Life’, ‘Wow’ y un ‘Don’t Worry Bout Me’ que hoy mismo destacamos en una nueva entrega de nuestra sección “Lo + Sabrosón”. También ha habido un cuarto single que además puede ser el mejor de todos.

‘All the Time’ es una absoluta chuchería pop, tan adictiva como claramente busca su composición en la que el estribillo solo se resuelve en su primera aparición y luego en la última. Entremedio, el estribillo “from the breaking of the day ‘til the middle of the night” suena hasta tres veces sin resolver dejando con ganas de más…. hasta que Larsson lo concluye volviendo a cantar el título de la canción como ya había hecho al principio, incitando así a un “replay” continuo.

¿Qué ofrece ‘All the Time’ musicalmente? Estamos ante otro tema de synth-pop con guitarras disco, muy en la onda del último The Weeknd, aunque desde un prisma más radiante y eufórico. En este caso, entre los compositores de la canción encontramos a Ilsey Juber (Camila Cabello, Shawn Mendes, Bebe Rexha), Linus Wiklund (que también firma la producción como Lotus IV), la genial Noonie Bao y a la propia Larsson. El resultado es una canción formulaica y por tanto algo impersonal, que podrían haber cantado lo mismo Ariana Grande que Carly Rae Jepsen o Kim Petras, pero también ultra adictiva, que desde luego merece mucha más repercusión de la lograda por el momento.