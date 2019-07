“Lágrimas en la lluvia”: 10 veces en que Rutger Hauer influyó en la música pop

A última hora de este miércoles se conocía la muerte del actor Rutger Hauer, a los 75 años a causa de una enfermedad fulminante. El actor holandés recibió un Globo de Oro por ‘La escapada de Sobibor’ y participó en películas como ‘Ladyhawke’, ‘Delicias turcas’ o ‘Batman Begins’, pero sobre todo fue muy querido en el mundo de la música pop por su papel de replicante en ‘Blade Runner’. Estas fueron 10 ocasiones en que los artistas se inspiraron en su trabajo de manera muy clara.

‘Like Tears in Rain’, de Covenant

La escena más inolvidable rodada por Hauer sin duda es su monólogo en ‘Blade Runner’: “Yo he visto cosas que vosotros no creeríais. Atacar naves en llamas más allá de Orión. He visto rayos-C brillar en la oscuridad cerca de la Puerta de Tannhäuser. Todos esos momentos se perderán en el tiempo, como lágrimas en la lluvia. Es hora de morir”. El texto estaba en el guión, pero fue modificado por el actor la noche antes de filmar y Ridley Scott decidió mantener su aportación, que está documentado que fue nada menos que cambiar un simple “todos esos momentos se irán” por el mucho más poético “todos esos momentos se perderán en el tiempo, como lágrimas en la lluvia”. La sucesión de canciones que iban a contener una referencia a esas “lágrimas en la lluvia” es interminable, una de ellas, propiamente llamada ‘Like Tears In Rain’, es uno de los mayores éxitos de la banda de synth-pop sueca Covenant. Al igual que el monólogo, la letra habla de cómo todo “hombre”, “mujer”, “calle” u “hogar” que hayamos conocido, va a desaparecer.



‘Tears in the Rain’ de The Weeknd

‘Kiss Land’ es un disco olvidado de The Weeknd a estas alturas, pero lo cierto es que se cerraba con un tema llamado ‘Tears in the Rain’, pues Abel Tesfaye también es un incondicional de la misma película. Llegó a decir que todo aquel álbum estaba inspirado por ‘Blade Runner’, aunque a veces no estuviera tan conseguido. La canción también habla de la aceptación de la muerte, en concreto de “morir con una sonrisa” sin “mostrar al mundo lo solo que te has quedado”.



‘Love Missile F1-F11’ de Sigue Sigue Sputnik

El gran hit de Sigue Sigue Sputnik a mediados de los 80, producido por Giorgio Moroder, contiene un sample en el que se oye claramente una de las frases del monólogo, en este caso la que lo abre: “I’ve seen things you people wouldn’t believe…” Minuto 1.36 del conocido “Ultraviolence remix”.



‘Unkle (Main Title Theme)’

En el debut de UNKLE, uno de los discos más populares y reconocidos de su carrera, editado en 1998, se incluía un tema llamado ‘UNKLE Main Title Theme’. Entre scratches y punteos de guitarras, escuchábamos una serie de samples de películas, televisión y música acreditados aquí, entre los que se encuentra una frase de “Roy”, el personaje de Rutger Hauer. En concreto era esta vez “Fiery the angels fell… burning with the fires of Orc”. El coetáneo Tricky también sampleaba una frase de ‘Blade Runner’ en ‘Aftermath’, una de las canciones más famosas de su obra maestra ‘Maxinquaye’, pero en su caso se decantaba por una de Leon y no de Roy (“Let me tell you about my mother”).



Sample en ‘Timeless’ de Goldie

‘Timeless’ de Goldie, editado en 1995, tiene toda la pinta de ser para siempre su gran clásico, uno de los grandes largos (y este es largo de verdad) del drum and bass y el jungle. Una de sus canciones era ‘Saint Angel’ y no estaba exenta de sample de ‘Blade Runner’. Como explican aquí el “angel” parece extraído del mismo “Fiery the angels fell” del párrafo anterior.



De Los Piratas a Iván Ferreiro

La influencia de ‘Blade Runner’ ha llegado por supuesto al pop en castellano, y la canción de Los Piratas ‘Promesas que no valen nada’, una de sus más populares, contenía una referencia a la película (“Promesas que se perderán en estas cuatro paredes / Como lágrimas en la lluvia se irán”). Además, Iván Ferreiro, ya en solitario, ha rendido homenaje a la banda sonora original del film, versionando la maravillosa ‘One More Kiss, Dear’ de Vangelis, con letra de Peter Skellern.





El mensaje de David Bowie

La influencia estética de ‘Blade Runner’ ha llegado a portadas y vídeos de gente como Spice Girls, Iron Maiden o George Michael, como recopila Wikipedia. Pero el fragmento caló tanto que hay quien incluso lo llevó a su vida personal. Terry Burns, hermanastro de David Bowie, quien le introdujo en el mundo del jazz a principios de los 60, se suicidó en 1985. En la corona de flores que el artista envió había una cita muy similar al monólogo, pues era fan reconocido de ‘Blade Runner’: “You’ve seen more things than we can imagine, but all these mo­ments will be lost, like tears washed away by the rain. God bless you. —David”.

‘Lo siento’ de Alaska y Dinarama

No citaron explícitamente el monólogo Alaska y Dinarama. Siempre tan imaginativos y acertados durante sus 4 discos de estudio, tuvieron la originalidad de crear una canción completa inspirada en ‘Blade Runner’, en la que abiertamente hablan desde la perspectiva de un(a) replicante. “Fabricada por la humanidad, sin un pasado para recordar una vida real como los demás, con pocos años de longevidad y una fecha de caducidad”, la replicante intenta “renegar de la realidad”. Lamentablemente, “no puede haber amor para un robot”.



The Stranglers repiten “Time to Die”

Aunque ‘Stranglers in the Night’ (1992) no sea precisamente el disco más recordado de los Stranglers, se abría con un tema llamado ‘Time to Die’, que muy en sintonía con el monólogo de Roy, se abre diciendo “My eyes have gazed upon things you couldn’t even imagine” y se cierra repitiendo “time to die”.



Ladyhawke, la cantante

Entre los trabajos que marcaron la cultura pop de Rutger Hauer, no solo podemos hablar de ‘Blade Runner’. ‘Ladyhawke’ de Richard Donner, en su momento un fracaso comercial en las salas, fue explotada en televisión hasta la saciedad, convirtiéndose en uno de los mayores iconos de los años 80. Cuando la neozelandesa Philipa Brown decidió dedicarse a la música pop, realizando todo un homenaje estético a la década de las hombreras y Freddy Krueger, no lo dudó y escogió el hombre de Ladyhawke (en España ‘Lady Halcón’). En la cinta también protagonizada por Michelle Pfeiffer y Matthew Broderick, Rutger interpretaba a Etienne de Navarra, el Capitán de la Guardia que se enamora de Pfeiffer y es repudiado por el Obispo, formando a todas luces partes de su imaginería básica.