G Flip concreta su debut, que incluye todos sus singles… ¿algo “estúpido”?

La australiana Georgia Flipo, cuyo nombre artístico es G Flip, se ha dado a conocer durante el último par de años gracias a sencillos como el anti-hit ‘About You’, su mayor hit ’Killing My Time’, ‘Bring Me Home’, ‘Drink Too Much’ y ‘I Am Not Afraid’. En uno de sus vídeos, el de ‘Bring Me Home’, la veíamos tocar la batería hasta que pudiera resistir, llorando a lágrima viva en el intento, y confirmándose como multi-instrumentista.

Ahora al fin llega el momento de concretar su debut, que tendrá solo 10 canciones: las 5 que ya conocemos, el single ’Stupid’ que cuestiona nuestra propia idiotez en un estribillo contagioso, y tan solo 4 que no están subidas de momento en las plataformas de streaming. El disco recibe el nombre de ‘About Us’. ¿Cómo hemos pasado de ‘About You’ a ‘About Us’? G Flip explica que las canciones hablan en general de una relación intermitente con una chica, que esta ha escuchado los temas, la ha autorizado a editarlos y entonces ha decidido llamar al álbum “sobre nosotras”.

El disco sale el 30 de agosto y será entonces cuando descubramos si la espera ha merecido la pena o la cosa sabe algo a poco al haber conocido ya la mayoría de pistas. ¿Resistirá el pequeño hype que hay en torno al lanzamiento?

1 Lover

2 I Am Not Afraid

3 Drink Too Much

4 Morning

5 Waking Up Tomorrow

6 Stupid

7 Killing My Time

8 Bring Me Home

9 About You

10 2 Million