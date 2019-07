The National deslumbran en el nuevo tráiler de ‘El Jilguero’, la esperada adaptación de Donna Tartt

El próximo jueves 11 de octubre se estrena la adaptación cinematográfica de ‘El jilguero’, la tercera novela de Donna Tartt y quizá la mejor de las tres, lo cual en su caso es mucho decir. La escritora saca novela más o menos cada 10 años, así que igual esta película, que está en la carrera de los Oscar, es el máximo consuelo con el que os podéis contentar o entretener hasta que sea aproximadamente 2024.

Hoy se estrena un nuevo tráiler sobre la película y en él, aparte de comprobar el acabado oscarizable que efectivamente se ha dado a todo, llama la atención la selección musical, que corre a cargo de The National. Se trata de una versión encendida de ‘Terrible Love’, el tema que abría ‘High Violet‘, y así oímos repetida su frase “It takes an ocean not to break” probablemente en sintonía con el propio nervio que contiene la propia novela, cuyo primer centenar de páginas se devoran en tiempo récord.

Se cuenta la historia de un niño de 13 años que pierde a su madre en un atentado en el museo en el que se encuentra el cuadro ‘El Jilguero’. La adaptación cinematográfica ha corrido a cargo de John Crowley (“Brooklyn”) y cuenta con el reparto con Ansel Elgort y Nicole Kidman. También aparecen Oakes Fegley, Aneurin Barnard, Finn Wolfhard de ‘Stranger Things’ o Sarah Paulson. Un tráiler anterior de la cinta ya había contenido música de Perfume Genius. A la espera de que llegue la película, os recomendamos leer el libro o recuperar su reseña.