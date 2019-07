Tegan and Sara anuncian disco y libro y comparten la emo ‘I’ll Be Back Someday’

Tegan and Sara publicarán nuevo disco y libro este año. Su nuevo álbum, ‘Hey I’m Just Like You’, sale el 27 de septiembre, mientras su libro, ‘High School’, que recogerá sus memorias, verá la luz unos días antes, el 24 de septiembre.

‘Hey I’m Just Like You’ no será exactamente un trabajo de material nuevo y parece que tampoco otro disco de electropop de Tegan and Sara. En realidad, el álbum se compone de canciones viejas que las chicas grabaron en cintas al principio de su carrera, pero regrabadas. De hecho, el primer single, ‘I’ll Be Back Someday’, es 100% rockero y emo, tanto que parece de Weezer, Avril Lavigne o de Blink 182, que, por cierto, también acaban de anunciar disco.

El cambio de tercio sorprenderá a sus fans, pues aunque Tegan and Sara han tocado varios géneros a lo largo de su carrera, sus últimos discos, ‘Heartthrob‘ y ‘I Love You to Death‘, eran bastante electrónicos. Claro que, si algo demuestra Spotify, es que el público de Tegan and Sara no ha olvidado para nada sus canciones antiguas, y ‘Where Does the Good Go’ o ‘Back in Your Head’ se encuentran entre sus más escuchadas en la plataforma.