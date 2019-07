Escucha lo nuevo de The 1975, Lykke Li, Charli XCX & Pabllo Vittar, Bat For Lashes, DJ Snake, Najwa, Kiko Veneno & La Casa Azul…

En este último viernes de julio de 2019 el gran lanzamiento del día es el nuevo álbum de Chance The Rapper… que en este momento aún no está disponible en streaming (suponemos que debido al desfase horario con EEUU). Pero desde luego no es el único: hoy también se publican los nuevos álbumes de DJ Snake (repleto de estrellas, as usual), Cuco, Kaiser Chiefs, Violent Femmes, Lloyd Cole, la mixtape conjunta de Sticky M.A. (Agorazein) y Steve Lean (Pxxr Gvng), Mini Mansions, Of Monsters and Men, Burna Boy (que ha participado en el reciente nuevo disco de Beyoncé), Mateo Kingman, LEISURE y YBN Cordae. Además, Lykke Li lanza un EP con descartes y nuevas mezclas de temas de su disco del año pasado, ‘so sad so sexy’. Se llama ‘still sad still sexy’, claro. También hay un nuevo EP de blink-182.

Además, junto a los temas que a lo largo de la semana han presentado Taylor Swift, DJ Shadow, DIIV, Alessia Cara o Tegan and Sara, hoy contamos con singles de Bat For Lashes, Mabel, Twenty One Pilots, Icona Pop (producidas por Hudson Mohawke, atención), Liam Gallagher, Clairo, Metronomy, Chrissie Hynde, Víctor Coyote, Caroline Polachek (por partida doble), Rick Ross ft Drake, LIZ, David Guetta, Paula Cendejas & Alizzz, Perapertú, The Chainsmokers, Gabriela Richardson, Biig Piig, Juanes & Trapical Minds, Big Sean, Black Marble, Bishop Briggs, Majid Jordan ft Khalid, H.E.R., DJ Seinfeld, Ross from Friends, Ty Segall, Juancho Marqués & InnerCut, Blas Cantó y Los Secretos.

Curiosamente, la semana es profusa en remixes y rarezas. Entre los primeros, destacamos los de los últimos singles de Katy Perry y Shura, una pieza de Lindstrøm & Prins Thomas a partir de un tema de Bob Moses, otro de un aviejo tema de Beastie Boys y el enésimo de ‘Old Town Road’ (esta vez Lil Nas X con RM de BTS, retitulado ‘Seoul Town Road’: el recopetín). Aunque sin duda el que más nos ha fascinado es el que La Casa Azul ha hecho de ‘Miss You’, uno de los temas del estupendo nuevo disco de Kiko Veneno. Entre las rarezas, llaman la atención sendas versiones: Javiera Mena llevándose a su terreno ‘Mujer contra mujer’ de Mecano (de los que es declarada fan) y Najwa cantando ‘Bella ciao’, a propósito de su participación en la T3 de ‘La casa de papel’. También hay sendas canciones para películas animadas por parte de Kesha y Meghan Trainor, además de otro tema protesta de Residente & Bad Bunny contra el ya ex-gobernador de Puerto Rico y un nuevo “original” de Prince. Por último cabe destacar ‘Everything Hits at Once’, el grandes éxitos de Spoon que incluye el inédito ‘No Bullets Spent’.