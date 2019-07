MEO Sudoeste apuesta por el pop sin prejuicios, el hip hop y la música de baile: sus 10 apuestas principales

MEO Sudoeste es un festival portugués que se celebra durante el mes de agosto en Zambujeira do Mar, en Odemira, en el suroeste de Portugal. Es un festival veterano, pues su primera edición se celebró en 1997, y por sus escenarios han pasado artistas de la talla de Daft Punk, Sia, The Prodigy, Blur, Marilyn Manson, Kanye West, Portishead u Oasis. La próxima edición de MEO Sudoeste se celebra los días 6, 7, 8, 9 y 10 de agosto con un cartel que incluye a pesos pesados del pop actual como Post Malone, Rita Ora o Steve Aoki; casi en contraste con los festivales que se desarrollan estos días en nuestro país, a menudo encabezados por los mismos nombres.

Post Malone

MEO Sudoeste históricamente ha contratado a músicos de hip-hop que no solemos ver en España, y por sus escenarios ha pasado gente como Kanye West, Lil Wayne, Wiz Khalifa o The Streets. Post Malone ha actuado al menos un par de veces en nuestro país, por ejemplo en Razzmatazz o Mad Cool, pero sabe a poco para lo famoso que es ahora mismo. En Odemira es claramente el reclamo principal como demuestra el éxito descomunal de singles como ‘psycho’, ‘rockstar’ o el reciente ‘Wow’, por no hablar de que sus discos son verdaderos superventas. Por cierto, “Posty” ha confirmado que su nuevo trabajo está “acabado”.



Rita Ora

Para los amantes del pop comercial, la presencia de Rita Ora en el festival portugués es necesariamente un motivo de celebración. Puede que la cantante británica aún no haya entregado un álbum realmente sólido, pero su colección de hits ha sido innegable sobre todo en la etapa más reciente de su carrera. ‘Anywhere’ y ‘Let You Love Me’ pueden ser sus dos mejores canciones, ‘Your Song’ supuso su “comeback” a lo grande tras años de vagar como vaca sin cencerro, y ‘Phoenix‘ incluye otros temas que ya habían sido hits antes de llegada del disco. Pinta a que el set de Ora será de los más divertidos.



KURA

Ruben de Carvaho, más conocido como Kura, es probablemente el DJ portugués más popular. Ocupa la posición 39 en el ránking de DJ Mag y es el único artista luso fichado en Spinnin Records, uno de los sellos EDM más importantes del mundo (acoge a Tiësto, Oliver Heldens y Hardwell, entre otros, mientras entre sus artistas pasados se encuentran Martin Garrix, Marhsmello o Afrojack). Kura es por tanto uno de los cabezas de cartel de MEO Sudoeste y su set promete ser tan bruto como de hecho lo son sus producciones de electro house, entre las que destaca la épica ‘Makhor’.



Anitta

Sobre todo desde el éxito de ‘Vai malandra’, Anitta se ha convertido en un nombre clave en el pop brasileño. Es sin duda su representante más internacional de la actualidad gracias también a sus millonarias colaboraciones con J Balvin (‘Machika’, ‘Downtown’, ‘Bola rebola’) o Major Lazer (‘Sua Cara’, también con la participación de Pabllo Vittar). En solitario, Anitta ha triunfado con ‘Medicina’ y este mismo año ha publicado un entretenido álbum llamado ‘Kisses’ que incluye el hit (en nuestros corazones) ‘Banana’ con Becky G e incluso un “featuring” de Snoop Dogg en ‘Onda diferente’, el tema del disco que más se está oyendo en Spotify.



Steve Aoki

Conocido tanto por sus remixes como por sus singles originales, Steve Aoki es uno de los nombres más importantes del EDM desde hace muchos años. En 2018 publicó su disco ‘Neon Future III’ con colaboraciones de BTS, Lauren Jauregui, Blink-182, Louis Tomlinson o Mike Posner, el tercer volumen de una serie de álbumes en los que Aoki trabajó con otros artistas reconocidos como will.I.am., Linkin Park o Fall Out Boy. Junto a KURA, Aoki ofrecerá probablemente la sesión de música electrónica más concurrida de todo el festival.



Russ

Puede que Russ no goce de la repercusión de un Post Malone o un Logic, pero no le va nada mal sobre todo desde que fichara por una multinacional (antes había autoeditado la friolera de 11 álbumes). El rapero ha triunfado en las plataformas de streaming gracias a singles como ‘Losin Control’, ‘What They Want’ o ‘Psycho Pt. 2’, que acumulan varios cientos de millones de streamings, y el rapero llega a Portugal para presentar su último álbum, ‘Zoo’. La música de Russell Vitale no destaca por la gran sofisticación de sus producciones, pero sí por una sencillez de la que el rapero extrae el máximo jugo.



Joss Stone

La cantante de soul británica despuntó a principios de siglo con discos como ‘Mind Body & Soul’, logrando un Grammy de 5 nominaciones e incluso una nominación al Mercury. En 2015, publicó su álbum de pop “global” ‘Water for Your Soul’ y un año antes se propuso realizar una gira “totalmente mundial” que pasara realmente por todos los países posibles para demostrar el “poder unificante de la música”. Stone llegaba a actuar en Siria y en Corea del Norte dentro de esta gira, pero a su llegada a Irán le era la denegada la entrada por las autoridades del país porque “las mujeres no pueden tocar solas”. Su siguiente visita, Portugal.



Years & Years

Después de pasar por festivales españoles como Cruïlla o Mad Cool, Years & Years vuelven a la península para presentar en Portugal su segundo disco, ‘Palo Santo’, que acaba de cumplir un año. Aunque la campaña de este trabajo empezó con un pie izquierdo, Olly Alexander y compañía consiguieron remontarla el verano pasado gracias al sorprendente éxito de ‘If You’re Over Me’. Sin hacer spoilers, cabe decir que los británicos traen un show llamativo, con un elemento entre ritualístico y eurovisivo, que no está hecho para dejar indiferente.



6lack

Como Post Malone, 6lack es uno de esos famosos raperos americanos que no suelen tocar en la península. Aunque es mucho menos conocido que el primero, no se puede negar que el joven MC de Atlanta ha conseguido un perfil elevado en los últimos años gracias a singles como ‘PRBLMS’ o ‘Pretty Little Fears’ a sus colaboraciones con Khalid (‘OTW’). Conocido por sus atmosféricas composiciones, 6lack publicó en 2018 su álbum ‘East Atlanta Love Letter’, y últimamente ha despuntado en el nuevo single de Bea Miller ‘it’s not u it’s me’.



Timmy Trumpet

Un tercer nombre importante en el EDM mundial es Timmy Trumpet, también cabeza de cartel de MEO Sudoeste junto a KURA y Steve Aoki. El DJ australiano es conocido por sus divertidas producciones de house en las que destaca la presencia de la trompeta -de ahí su apellido artístico- pues el músico posee una formación jazz que sin duda está aprovechando al máximo. Entre sus temas más populares se encuentra ‘World at Our Feet’ u ‘Oracle’. Es el 33º DJ más importante del mundo según DJ Mag.