Cardi B cancela un concierto tras recibir una “amenaza” a su “seguridad”

Cardi B tenía que haber ofrecido un concierto esta semana en Indianapolis, pero ha decidido no salir al escenario por razones de seguridad, tras recibir una amenaza que no se ha concretado de cara al público, según ha informado la prensa local y recogen medios como el NME.

Cardi B ha explicado: “querida Indiana, siento mucho lo de hoy. Quiero que sepáis que estaba en el recinto y ensayando un nuevo paso de baile que quería incorporar a mi show. Desafortunadamente, ha habido un problema de seguridad que está siendo investigado. Mi seguridad y vuestra seguridad es lo primero”.

La oficina de management ha indicado: “Debido a una amenaza de la seguridad en torno al concierto de esta noche, el equipo de management ha sido advertido de que este concierto tiene que ser pospuesto. Estas amenazas están bajo investigación policial”. El concierto pasará a celebrarse el 11 de septiembre. La policía por su parte ha concretado que la amenaza era “para la artista” pero ha añadido que tal “amenaza” no ha sido “verificada” y que no hubo una “amenaza inmediata para la seguridad del público”. No hubo un “incidente activo”.

Dear Indiana people I’m so sorry for today .I will like to let you know I was at the venue I was even rehearsing a new move I been excited to do on my show. Unfortunately there was a security threat that is currently under investigation right now. My safety and your safety first. pic.twitter.com/4glELemzYY

