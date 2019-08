Mourn anuncian nueva formación y ‘Mixtape’, que editará Subterfuge

Mourn, el grupo catalán de rock que llegara a alcanzar cierta proyección internacional con su debut homónimo, está de vuelta. Los nuevos pasos son editar un disco de 10 temas con 2 canciones propias y 8 versiones que ahora verán la luz en Subterfuge. El proyecto llamado ‘Mixtape’ acogerá versiones de artistas que les han influido como Hüsker Dü, The Replacements, Come, Echo and the Bunnymen, dEUS o los primeros The Cure. Como podéis apreciar en la imagen nueva, el batería Antonio Postius ya no forma parte de la banda.

Dice la nota de Subterfuge que Mourn “experimentan así con otras maneras de tocar y entender las canciones, añadiendo su toque personal. A la vez, disfrutan ensayando y tocando sus temas favoritos. Deciden publicar este vinilo en forma de mixtape para rendir homenaje a la música con la que han crecido”. ‘Mixtape’ ya tiene fecha de lanzamiento, pues verá la luz el 27 de septiembre, mientras que el primer single saldrá al mercado este mismo mes, pero a finales, el 30 de agosto.

El disco sucederá al mencionado ‘Mourn’, a ‘Ha Ha He‘, y a aquel ‘Sorpresa Familia‘ que lanzaron tras una larga disputa con su primer sello en España, Sones. Tras su paso por Bilbao BBK Live o Low Festival, estos son los próximos conciertos del ahora trío:

– Sábado 3 agosto / Málaga / CanelaParty (Sala París15)

– Viernes 11 octubre / Gran Canaria / Festival Cero