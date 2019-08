Foals estrenan la rugiente ‘Black Bull’ de la segunda parte de su nuevo disco

Foals, a los que acabamos de ver en directo encabezando Low Festival, publicaban este año un ‘Everything Not Saved Will Be Lost – Part 1‘ que, contra todo pronóstico, ha terminado siendo nominado al Mercury Prize. Quedaba claro que habría parte 2, lo que no se sabía era exactamente cuándo y en la noche de este jueves se acaba de concretar. Según ha indicado la banda, “la parte 1 terminaba con un montón de fuego e imaginería destructiva y la parte 2 es una respuesta a eso, sobre cómo puedes continuar entre los restos a través de una tierra derruida”.

‘Everything Not Saved Will Be Lost – Part 2’ llegará al mercado a la vuelta del verano, el próximo 18 de octubre, y el álbum viene precedido por el rugiente single ‘Black Bull’. Si en su concierto reciente, detectamos cierto aroma a Muse, quizá porque estos estaban tocando a la vez en un macroestadio de Madrid, este es uno de esos temas en los que su influencia se nota en el modo de hacer sonar algunas guitarras. No en vano, Foals ya habían advertido de que se avecinaba un disco más “heavy”.

Os dejamos con la secuencia de ‘Everything Not Saved Will Be Lost – Part 2’, que contendrá 10 pistas.

01 Red Desert

02 The Runner

03 Wash Off

04 Black Bull

05 Like Lightning

06 Dreaming Of

07 Ikaria

08 10,000 Feet

09 Into the Surf

10 Neptune