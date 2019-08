Rihanna y Cardi B lanzan reproches a Donald Trump tras la masacre de El Paso, Texas

El pasado sábado tuvo lugar un ataque con armas automáticas a un centro comercial en El Paso, Texas, perpetrado por un hombre blanco de 21 años, Patrick Crusius. Murieron 20 personas y 26 más resultaron heridas. Según las investigaciones, este hombre condujo desde Dallas a esta ciudad fronteriza para, según explicaba en un manifiesto publicado en Internet, frenar la “invasión hispana” de su país. Una retórica que ha sido empleada en multitud de ocasiones por el actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Por eso, pese a que obviamente envió su condena por este ataque, ha sido apuntado por muchos como responsable de algún modo de que esto suceda. Principalmente, por su política migratoria, con la que pretende construir un muro en la frontera de México para evitar el acceso a los migrantes de Centroamérica, a los que considera causantes de los males de su país y contra los que ha azuzado el odio tanto en su campaña electoral como en su mandato. Por eso, aunque han habido artistas que han mostrado su dolor por esta tragedia –entre ellos destaca Cedric Bixler-Zavala, miembro de At The Drive-In y The Mars Volta, dos de las bandas más importantes de El Paso–, otros han apuntado directamente a Trump en sus mensajes.

Destaca sobre todo Rihanna, que con sorna le dice, reproduciendo el tuit publicado por el magnate, que ha “deletreado mal “terrorismo”” –palabra que ha evitado emplear en este caso, como es feaciente–. Luego recuerda también el ataque que, tan solo horas después, tuvo lugar en Dayton, Ohio, dejando otros 10 fallecidos; y el de California, justo una semana atrás, donde murieron otras 6 personas –en total son ya 250 los tiroteos sucedidos en EEUU solo este año–, apuntando a la facilidad para conseguir armas en el país como el gran problema. “Imaginad un mundo donde construyen un muro para mantener a los terroristas DENTRO DE AMÉRICA!!!”, dice en su texto. En términos similares se ha manifestado Cardi B, que en su caso ha reproducido una imagen viralizada en Internet donde se apunta a la idolatría de Crusius al propio Trump, además de a otros terroristas y al líder del KKK, y que culimna con un mensaje contundente que de nuevo, señala al “muro”: “América, tenemos un gran problema que un muro no va a solucionar”.