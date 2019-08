BTS, nuevo número 1 de ventas en España con ‘BTS World’; entran en listas Of Monsters and Men, Sticky M.A. & Steve Lean, DJ Snake…

BTS son el nuevo número 1 de ventas en España con ‘BTS WORLD’, la banda sonora del videojuego del mismo nombre que los surcoreanos acaban de lanzar. El disco salió en realidad el 28 de junio, pero su suculenta edición física no ha llegado a almacenes españoles como Fnac o El Corte Inglés hasta el 28 de julio, lo que explica su debut actual. ‘BTS WORLD’ es el primer número 1 de BTS en la lista de ventas española, pues ninguno de sus discos de estudio lo ha logrado y su anterior EP, ‘MAP OF THE SOUL: PERSONA‘, “solo” alcanzó el número 3. El álbum incluye colaboraciones con Charli XCX o Zara Larsson, entre otros.

Ya en el número 54, la segunda entrada más fuerte en la lista de ventas española la firman los islandeses Of Monsters and Men con su nuevo disco ‘Fever Dream’. El álbum ha sido top 9 en Estados Unidos y top 15 en Reino Unido, pero en España se queda lejos de repetir estos dato y también los de los álbumes anteriores del grupo en nuestro país, pues ‘Beneath the Skin‘ llegó a ser número 27 y ‘My Head is an Animal‘ número 30.

El rock duro vuelve a tener especial protagonismo esta semana en la lista de ventas y en ella encontramos las entradas de ‘Beloved Antichrist’ de Therion en el número 56, ‘Fear of the Dark’ de Iron Maiden en el 69; la reedición de ‘My God-Given Right’ de Helloween en el 73, ‘Live in Finland’ de Sonata Arctica en el 75, y ‘Dark Roots of the Thrash’ de Testament en el 80. Curiosamente solo la reedición de Helloween ha salido en 2019, el resto son discos antiguos.

Antes, en el 55, la BSO de la tercera temporada de ‘Stranger Things’ entra en el número 55, y finalmente la boyband surcoreana Stray Kids coloca ‘CLE 2 YELLOW WOOD’ en el 93. En cuanto a la tabla de streaming, esta tan solo registra dos entradas, la de ‘5ta Dimensión‘ de Sticky M.A. y Steve Lean en el número 16 y la de DJ Snake con ‘Carte Blanche‘ en el 26.