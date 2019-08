DJ Snake / Carte Blanche

Está tan claro que la ambición de DJ Snake no es hacer el mejor disco posible que ‘Carte Blanche’ apenas está siendo reseñado por los medios de comunicación. Parece que no hay demasiada curiosidad por analizar la calidad de todo esto: el objetivo de estas 17 pistas es sumar el mayor número de streamings posible y alzar el caché del artista como DJ y productor, tras haber producido hits millonarios como ‘Lean On’, ‘Turn Down for What’ o los incluidos en su debut ‘Encore’, ‘Let Me Love You’ con Justin Bieber y ‘Middle’. Este segundo álbum viene precedido de otros singles igualmente millonarios (o en camino de serlo), en este caso dedicados al mundo latino: ‘Carte Blanche’ contiene nada menos que el ‘Taki Taki’, una de las canciones más populares del año pasado, con la colaboración de Selena Gomez, Ozuna y Cardi B; y además ‘Loco contigo’, un top 10 en el global de Spotify con J Balvin y Tyga.

A juzgar por la recepción de estos dos temas, y la que está teniendo durante sus primeros días la agradable canción con Anitta y Sean Paul, ‘Fuego’; el segundo disco de DJ Snake podría haberse dedicado en exclusiva a explorar ritmos latinos. De hecho, sencillos anteriores como el oriental ‘Magenta Riddim’, o incluso el trapero ‘Enzo’ con Sheck Wes, Offset, 21 Savage y Gucci Mane, no han funcionado tan bien como el ‘Taki Taki’ o como va a hacerlo ‘Loco contigo’. Sin embargo, ‘Carte Blanche’ no se resiste a la tentación de intentar que suene la flauta con todo aquello con lo que DJ Snake ha jugado en el pasado o todo aquello que es necesario para triunfar en una sesión festivalera.

En ese sentido, ‘Quiet Storm’ y ‘SouthSide’ parecen sendas búsquedas del nuevo ‘Turn Down for What’, ‘No Option’ intenta aprovecharse de la modita jamaicana, ‘Try Me’ da ganas de llamar a Rita Ora para que añada una letra propiamente dicha, a lo ‘Anywhere’; y ‘When the Lights Go Down’ produce muchas ganas de que vuelva SOPHIE. Lo que no impide que gran parte del disco sea disfrutable. Igual que ‘Carte Blanche’ no pasará a la historia de la música dance por su innovación, quizá sí lo haga por el modo en que DJ Snake está acumulando hits internacionales, sin requerir del éxito en un país concreto y sin que el público generalista le ponga cara. Inseparable de sus gafas de sol, el productor parece cómodo entre el chiringuito garrafonero, divertido pero de resaca inminente (‘Made In France’, ‘Frequency 75’) y el cóctel ligeramente más sutil: ‘No More’ con ZHU y la final ‘Paris’ con GASHI, aunque no vayan a ser tan exitosas, encajarían en un buen disco de Disclosure.

Calificación: 6/10

Lo mejor: ‘Taki Taki’, ‘Loco contigo’, ‘No More’, ‘Fuego’

Te gustará si te gustan: Skrillex, Disclosure, The Chemical Brothers, J Balvin

Escúchalo: Spotify