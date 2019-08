Charli XCX dice que telonear a Taylor Swift le hizo sentir como actuar ante “niños de 5 años” y aclara sus palabras tras las críticas

Charli XCX ha concedido una entrevista a Pitchfork en la que ha hablado sobre su nuevo disco y otros asuntos, entre ellos el tiempo que fue telonera de Taylor Swift durante la exitosa gira de ‘reputation’ del año pasado, junto a Camila Cabello y Broods. En concreto, la cantante británica ha realizado unas declaraciones que han resultado polémicas en las redes sociales: “estoy muy agradecida por que Taylor me pidiera estar en su gira, pero como artista, a veces parecía que salía al escenario y saludaba a niños de cinco años”.

La implicación en las palabras de Charli parece ser que la británica considera a los fans de Swift demasiado inmaduros para comprender su música, lo cual sería del todo cuestionable pues Charli no deja de hacer música pop perfectamente comprensible por cualquiera. De hecho, esta es la interpretación que algunos (bastantes) fans de Swift han tomado de sus palabras. Pero no es la única posible, pues lo cierto es que Swift tiene una gran base de fans infantil y Charli salía a actuar como telonera de la estadounidense a eso de las 19.15 de la tarde, cuando la mayor parte de la asistencia adulta al concierto probablemente quedaba por llegar. En ese sentido, Charli quizá se viera en la situación de actuar ante una audiencia bastante más joven de lo que ha solido estar acostumbrada.

En un comunicado, Charli precisamente explica a qué se refería con sus declaraciones, indicando que los fans de Swift las han sacado de contexto (?) debido a que el autor de la entrevista ha construido una frase “extraña” que no termina de reflejar la conversación que mantuvieron en realidad: “antes de la gira de ‘reputation’ llevaba actuando en un montón de clubs para mayores de 18 años y actuar frente a un público de todas las edades era nuevo para mí y me hizo abordar mis conciertos con una energía totalmente nueva”, ha aclarado la cantante. ¿Seguro, Charli, que parte de la culpa no es tuya por no haberte expresado mejor?