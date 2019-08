De “hola, mira qué bien me va sola” a “no me llamo Ana”: ¿puede ‘Sayonara’ de Ana Guerra triunfar en lo que queda de verano?

Ana Guerra no había protagonizado demasiadas novedades desde el lanzamiento, el pasado mes de enero, de su primer disco ‘Reflexión‘, que lamentablemente para la ex triunfita, no ha logrado grandes números en nuestro país, pues de hecho ya está completamente ausente tanto del top 100 de ventas como del top 100 de streaming.

Como queriendo pasar página de ‘Reflexión’ pese a que el single ‘Bajito’ tampoco ha terminado yendo tan fatal en las plataformas de streaming como parecía en un principio, Ana Guerra publica este viernes un nuevo single junto al cantante colombiano Mike Bahía que parece hecho para triunfar tardíamente en el verano y sonar en todos los chirinquitos de España posibles.

‘Sayonara’, que así se llama la canción en cuestión, de japonés tiene tan solo el título y algunos atuendos vestidos por Guerra en el videclip, pues lo que presenta en realidad es un gracioso ritmillo de guajira cubana, en este caso fusionado con el ligero ritmo trap de moda. Aunque es el sonido latino en el que termina imponiéndose en esta canción, está claro que el estribillo “si me preguntas no me llamo Ana” busca ser algo así como el nuevo “hola, mira qué bien me va sola”. Habrá que ver si iguala su repercusión.