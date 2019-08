Rob Zombie tira del pelo a una fan enfervorecida en un concierto: ¿una agresión o una respuesta proporcionada?

El cantante, actor y director de cine Rob Zombie es en estos momentos objeto de polémica. TMZ publicaba un vídeo de un concierto suyo en Londres (el de Canadá), en el que se ve al líder de White Zombie caminando entre el público, en una zona acotada por vallas de seguridad. De repente aparece una fan que ha superado esas barreras y se acerca a él algo eufórica, agarrándole de la camiseta, aunque no parece emplear demasiada fuerza. Zombie detiene su camino y la aparta con vehemencia, para después acercarse a la chica y agarrarla por el pelo, quizá tampoco con excesiva fuerza, antes de ser apartada por el personal de seguridad.

¿Se trata de una agresión del cantante a la fan? ¿O es una respuesta proporcionada a un entusiasmo desmedido? En las últimas horas en Internet se ha generado un debate al respecto, entre los que consideran que a Rob se le ha ido la olla porque la chica no hace nada; y quiénes creen que Zombie solo ha respondido al sentirse atacado. Entre los que sostienen esta hipótesis están varios artistas, como recoge la web Loudwire. Zach Myers, guitarrista del grupo Shinedown, publicaba un tuit en el que dice “Si fuera una artista femenina vosotros, putos monos imbéciles, estaríais ofreciendo un titular diferente”, dirigiéndose a TMZ, que titulan su noticia “Rob Zombie tira a una fan del pelo y la empuja”. “Estos gilipollas son exactamente lo que está mal en los medios (de comunicación). Aquí va un titular “Rob Zombie es atacado por una fan… responde”.

En un sentido parecido tuiteaba Phil Labonte, del grupo All That Remains: “He sido literalmente manoseado por “fans sobreexcitadas” más de una vez en conciertos. Es puto grosero y no está “bien” porque soy un tío. TMZ destacando esto es basura”, dice antes de recordar una vez en la que una chica hubiera tenido su miembro en la boca de no haber llevado pantalones, asegura. Corey Taylor de Slipknot, ha retuiteado esta respuesta de Labonte. Pero, realmente, ¿es defendible la respuesta de Zombie?



Da bastante miedo ver cómo se le ha ido la olla, la chica no le había hecho nada. https://t.co/030wjfv66e — Mario ℛℳ (@mariorm86) August 16, 2019

If this was a female artist you fucking twat monkeys would have a whole different headline ..:.:. You pricks are exactly what’s wrong with media. Here’s a headline “Rob Zombie gets assaulted by female fan… reacts” https://t.co/wUTLlNbroa — Zach Myers (@ZMyersOfficial) August 16, 2019

I’ve been literally groped by “over zealous fans” more than once at shows. It’s fucking gross and it’s not “ok” cause I’m a guy. TMZs framing of this is crap. https://t.co/SKAMPZb3cR — Phil (@philthatremains) August 16, 2019