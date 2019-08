La Canción del Día: ‘Lose Myself’ es otra muestra de que REYKO eran mucho más que un émulo de ‘Lean On’

En 2017 REYKO, un dúo del todo desconocido, daba un auténtico pelotazo comercial con ‘Spinning Over You‘, una canción a la que se afeó (incluida esta web) parecerse demasiado a ‘Lean On’ de Major Lazer, especialmente en el gancho instrumental post-estribillo. Pese a todo, brillaba la elegante voz susurrada de Soleil, una exosteópata metida a cantante por invitación de Igor, un extenista que necesitaba una vocalista para su proyecto fin de carrera para el máster de producción musical que cursaba en la University of West London, donde ambos viven. El éxito de este single en 2017 fue una pequeñez comparado con el pelotazo que supondría su inclusión en un anuncio de unos conocidos grandes almacenes en su campaña del siguiente invierno, propulsando la popularidad del tema… aunque muchos ni supieran quiénes estaban detrás.

Ese año Mushroom Pillow publicaba su primer EP, que incluía el susodicho éxito junto a dos temas propios y una versión de ‘Night Call’ de Kavinsky. Según explican hoy en nota de prensa, por entonces preparaban nueva música que su sello decidió licenciar sin su consentimiento. Algo que les llevó a romper lazos con ellos y recuperar el control total de su nueva música. Ahora, tras meses de trabajo en su pequeño estudio de Londres, están prestos para compartir esa música desde la autoedición.

El primer bocado es ‘Lose Myself’, estrenada el pasado viernes y cuyo vídeo oficial se acaba de estrenar en Clash Music. Dejando muy atrás aquel primer hit, esta nueva canción de Soleil e Igor muestra una versión de sí mismos que prueba que eran o son mucho más que meros émulos de Major Lazer. En este nuevo tema, de nuevo la voz de Soleil resulta suave y seductora, si bien algo más sólida, menos quebradiza. En cuanto a la música, es un interesante ejercicio de pop electrónico contemporáneo que, cuando podría haber recurrido a un subidón bastante evidente, se inclina por un drop en su estribillo que aporta elegancia y sutileza. Una estupenda canción que nos recuerda por qué, entre la cohorte de nombres ilustres del disco-homenaje a ‘Descanso dominical’, su versión de ‘El cine’ era, de largo, lo mejor del disco. Ojalá que todo su nuevo material siga en esta línea.