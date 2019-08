La Canción Del Día: ‘Really Deep Snow’ es una intrigante travesía por el mundo de Lindstrøm

Lindstrøm publica un nuevo álbum el 11 de octubre y, como siempre, trae titulazo: del autor de ‘Where You Go I Go Too‘ e ‘It’s Alright Between Us As It Is‘ llega ‘On A Clear Day I Can See You Forever’, que sí, se inspira en el título de aquella película de 1970 protagonizada por Barbra Streisand llamada ‘On A Clear Day You Can See Forever’.

Se trata de un álbum de 4 pistas desarrollado a partir de unas primeras composiciones que Lindstrøm produjo, en el otoño de 2018, como encargo para el Henie Onstad Kuntsenter, un importante centro cultural de Noruega. El autor de ‘Boney M Down’ asegura que la obra de Robert Wyatt así como el debut de su proyecto paralelo Matching Mole han sido una inspiración para este álbum en el que ha trabajado por primera vez con equipo analógico, motivado por su trabajo en el mencionado centro de arte, en el que utilizó hasta 30 sintetizadores y cajas de ritmos. Dice el noruego que se ha sentido “totalmente libre haciendo este disco” y de hecho todas sus pistas están compuestas de “grabaciones largas y hechas en una sola toma”.

El descubrimiento de Lindstrøm de la maquinaria analógica le ha permitido elaborar un álbum de composiciones libres e improvisadas. Explica: “La alegría de hacer música a través de objetos ye instrumentos reales tiene, para mí, todo el sentido ahora. Después de trabajar en un ordenador durante 15 años, creo que no volveré atrás”. El primer avance de ‘On A Clear Day I Can See You Forever’, ‘Really Deep Snow’, demuestra que este cambio ha sentado bien al noruego. Se trata de una intrigante composición de 9 minutos en la que los habituales ritmos cósmicos de Lindstrøm dejan paso a una tranquila pero misteriosa travesía sonora, en la que cada efecto o ambientación nuevas mantienen el interés, añaden suspense y resultan fundamentales. Nada sobra en esta canción-viaje de la que cabe lamentar que nunca sabremos adónde más nos habría llevado de haber durado más.