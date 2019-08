Miley Cyrus ante las críticas por su divorcio: “podéis decir que soy una cateta malhablada, pero no una mentirosa”

Miley Cyrus ha respondido a la polémica de su divorcio de Liam Hemsworth -surgida tras desvelarse unas imágenes en las que aparece besándose con la modelo Kaitlynn Jenner en Italia- en un hilo de Twitter que no tiene ningún desperdicio. En la carta, Cyrus niega haber sido infiel a Hemsworth y a continuación presenta una lista de varias polémicas que ha protagonizado para concluir que puede ser muchas cosas, pero no mentirosa: “No solo he fumado, sino que he apoyado el uso recreativo de marihuana, he experimentado con las drogas y mi canción más famosa hasta la fecha habla sobre bailar puesta de MDMA y sobre esnifar rayas en el baño”, empieza, refiriéndose por supuesto a ‘We Can’t Stop‘.

La cantante, sin contarse un pelo, añade: “Perdí un acuerdo enorme con Walmart a los 17 años por fumar una cachimba. Fui despedida de ‘Hotel Transylvania’ por comprar a Liam un pene de pastel y lamerlo. Me he columpiado desnuda en una bola de demolición. Probablemente hay más fotos de mí desnuda en internet de que cualquier mujer en toda la historia. Puedo reconocer todas estas cosas pero me niego a reconocer que mi matrimonio ha acabado por culpa de un engaño: Liam y yo hemos estado juntos una década, le quiero y siempre lo haré, pero en este momento he tenido que tomar la sana decisión de dejar mi vida previa atrás”. La cantante concluye a lo grande: “podéis decir que soy una cateta malhablada que hace twerking y fuma porros como una cosaca, pero no que soy una mentirosa”.

Antes de este hilo de tuits, Cyrus ya había expresado sus sentimientos en relación a su separación de Hemsworth en su último single, ‘Slide Away’. Por cierto, si la melodía de la canción te recordaba un poco a la de ‘Bittersweet Symphony’ de The Verve, alguien ha tenido la idea de hacer un mash-up entre las dos y efectivamente encajan a la perfección. Casi podría decirse que las cuerdecillas de ‘Bittersweet Symphony’ (que tienen su historia) “completan” ‘Slide Away’.