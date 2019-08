Peter Murphy de Bauhaus se recupera tras sufrir un infarto

Peter Murphy, cantante de la mítica banda de rock gótico Bauhaus, que se encuentra de gira por su 40 aniversario, sufrió un infarto a mediados del mes de agosto cuando la banda visitaba Nueva York para realizar una serie de conciertos.

Afortunadamente, Murphy se encuentra bien y ha anunciado en Instagram que su recuperación es “completa”. Ha escrito: “Después de mi infarto en Nueva York y tras ser ingresado en el Lenox Hill Hospital, donde me vi sometido a rigurosos cuidados intensivos, me alegra anunciar que mi recuperación es completa. Gracias al soberbio equipo de doctores, especialistas, enfermeras y a todo el personal de atención médica. Me alegra decir que ya me encuentro en plena forma”.

A continuación, Murphy agradece a su tour manager Brian Lowe y a su asistente Chantal Thomas por “salvarle la vida”. Y añade: “también quiero dar las gracias a cada uno de mis amigos y a cada uno de los fans que me han apoyado durante esta dura experiencia. Estoy especialmente agradecido a mis compañeros de banda en Bauhaus”. El artista concluye su carta con una petición para donar a la The American Heart Association. Las fechas neoyorquinas de Bauhaus permanecen suspendidas hasta nuevo aviso.