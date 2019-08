10 fotos que no debiste perderte: Justin Bieber, Billie Eilish, los desnudos de Paco León y Algora, Ms. Nina…

Nueva edición de nuestra sección 10 fotos que no debiste perderte, dedicada a mostrar fotos y vídeos de nuestros artistas favoritos en las redes sociales que, si no lo hiciste ya, te gustará ver. Hoy, Bieber promociona su línea de ropa marcando paquete, Billie Eilish se busca a sí misma en Google, Sting defiende el Amazonas, un par de desnudos y más.

El paquete de Justin Bieber

El cantante canadiense tiene una línea de moda llamada con su segundo nombre, Drew, y de vez en cuando la promociona en sus redes sociales con selfies. Aunque el último, cogida de paquete mediante, da ganas de decirle que se suba los pantalones y se compre un cinturón. ¿Vuelve a ser 2006, he vuelto al instituto, Porta vuelve a estar de moda y no me he enterado?

Otro desnudo de Paco León

El “actor, director, productor, guionista y lo que haga falta” sigue desnudándose e Instagram sigue borrándole las fotos. La última al menos permanece en su perfil y, cinco días después, no parece que vaya a darle a León otro disgusto. El actor colgaba después otro casi-desnudo, casi un efecto óptico.

Algora también enseña cacho

Parece que Paco León tiene el monopolio de los desnudos en Instagram pero nada más lejos de la realidad. Algora también ha querido poner su grano de arena en el arte de los “nudes” aunque en su caso también ha sido objeto de censura. Subía esta misma imagen, era borrada y el cantante la volvía a subir más tarde oscurizada. Aunque lo que hay que ver se ve perfectamente.

Billie Eilish se busca en Google

Dejamos los desnudos y volvemos a los VMA. Billie Eilish fue una de las ganadoras en la última gala de los premios al llevarse tres “moonmen”. La autora de ‘bad guy’ no pudo acudir a la ceremonia al encontrarse en Rusia y parece que nadie le había informado sobre sus premios, porque la chica tuvo que buscarse a sí misma en Google para enterarse de lo que se ha llevado. Relatable.

Lil Nas X y los “panini”

El autor de ‘Old Town Road’ pasa página de su mayor éxito y se centra en ‘Panini’, la canción que ha presentado en los VMA. Un día antes, el rapero promocionaba ‘Panini’ en sus redes sociales como lógicamente se lo ha puesto a huevo la propia canción: sorprendiendo a una fan en su casa e invitándole a un panini. Curioso lo emocionada que está la chica… Ha debido gustarle ‘7‘.

Pulso de machos

No se sabe qué ha llevado exactamente a Moses Sumney a echar un pulso con Colin Caulfield de DIIV en una mesa de cocina y a subirlo a Instagram. “Lo pillamos, haces pesas”, dice un comentario. Pero lo mejor de esta imagen es que, de manera random, aparece en ella el mismísimo Mac DeMarco, que parece ajeno a la escena. Queda por descubrir el cuarto sujeto de la foto, el que está detrás de la cámara.

Jack White conoce a Jack Black

Por un lado, Jack White. Por el otro, Jack Black. Durante años ha sido una broma recurrente que ambos deben guardar algún tipo de relación por sus nombres, pero parece que no ha sido hasta hace poco cuando al fin se han conocido. White se topaba primero con los integrantes de Tenacious D (compuesto por Jack Black y Kyle Glass) y ahora parece que los dos Jacks preparan algo llamado, lógicamente, “Jack Gray”.





Sting defiende el Amazonas

El cantante británico lleva décadas denunciando la destrucción del Amazonas y la desaparición de sus pueblos indígenas, por lo que evidentemente no iba a quedarse callado antes los terribles incendios que llevan quemando la selva desde hace semanas. En un comunicado ha escrito que estos suponen una “negligencia criminal a escala global” y responsabiliza de ellos a los “nacionalismos pasados de moda”.

Peluso y el twerk de la ensalada

Este vídeo de Nathy Peluso muestra exactamente cómo nos imaginamos a La Sandunguera preparando su cena cada noche. En él, la cantante bendice su bol de ensalada con un twerk que enorgullecería a Nicki Minaj. Para tener su consejo en cuenta: “La verdad de la milanesa. Nunca dejen de brillar mi gente, échenle manteca a la tostada”.

Ms Nina, del Raval a L.A.

Ms. Nina, que acaba de aparecer en portada de El País semanal junto a Bad Gyal y Flaca, se encuentra en Estados Unidos para presentar en directo su última mixtape, ‘Perreando por fuera, llorando por dentro‘, que ha editado el sello Mad Decent. Y así de feliciana se la ha visto frente a un “billboard” promocional del álbum.