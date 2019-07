Ms Nina / Perreando por fuera, llorando por dentro

Después de actuar esta noche en Bilbao BBK Live 2019, Ms Nina se dirige de camino a New York para actuar allí en dos shows abriendo para Bad Gyal. Y si ya tiene mérito lo de Alba Farelo –que ahora vuela impulsada por una multinacional, pero hasta hace dos días era 100% indie–, más aún lo tiene lo de Jorgelina Andrea Torres. Y es que no es moco de pavo llegar hasta donde está llegando (ser un featuring y telonera de Fangoria era uno de sus últimos life goals) desde la autogestión, a base de ir totalmente a lo suyo, y lanzar temazo tras temazo del reggaeton más despreocupado que sin duda abrieron un camino para otras (y otros, ojo) artistas en nuestro país.

Ahora, a modo de bautismo de fuego musical, llega una mixtape que se había estado demorando por demasiado tiempo y que, quizá por eso (y por otros detalles), queda algo por debajo de las cotas de disfrutonismo que cabía esperar. Y es que, aunque ‘Perreando por fuera, llorando por dentro’ condensa en sus 9 canciones toda la esencia de Ms Nina, queda algo corta de temazos imponentes. Y es que la artista argentina criada en Granada nos tiene mal acostumbrados: tras sus jugososos temazos con Beauty Brain y Talisto, o sus duetos con King Jedet (‘Reinas’) o Bea Pelea (‘Culona’), este año nos había puesto los dientes muy largos (y el culo muy bajo) con dos pelotazos como ‘Los Angeles’ y ‘Y dime’, con Tomasa del Real.

Pero ni estos dos ni ninguno de los anteriormente citados, que ya de por sí dan para armar una tremenda playlist de perreo, están incluidos entre los 9 cortes totalmente inéditos que reúne aquí. Esto no sería un problema si todos estos estuvieran a esa altura… pero no. ‘Perreando por fuera, llorando por dentro’ sufre de cierta irregularidad y, aunque solo aguantándote las ganas dejas de bailarlos, es evidente que temas como ‘La diabla’ –el feat de una María Sarmiento a la que es difícil tomarse en serio, pues está lejos de sonar creíble y genuina–, ‘Gata fina’ y ‘Piscina’ resultan algo básicos, predecibles. Por suerte no es la tónica general de este miniálbum (apenas 25 minutos, al grano) y sí hay muchos momentos en los que el morrazo, desparpajo y guasa de Ms Nina se imponen.

Sucede especialmente cuando se une a expertos del perreo como King Doudou (autor de la base de ‘Fiebre’ de Bad Gyal, respect) o Beauty Brain (su trabajo en la divertida ‘Intro’ podía, a todas luces, haber dado más de sí). El primero, especialmente, es el que más y mejor partido saca al flow-ronroneo de La Nina en ‘Ms Pinga’ –con la cantante desatada en barras como “no me gusta laburá, ni tampoco madrugá” o “cuando yo meneo se te para la pinga” y adlibs descacharrantes como “que yo no rezo a santos ni ná, que yo soy virgen”– y, sobre todo, en ‘Resaca’. Con una intro que escenifica una futil resistencia a abandonarse al bellaqueo y un ritmo sutil pero irresistible de Hugo Douster, nos regala uno de los mejores ganchos del disco, ese “hoy me desperté triste otra vez, y yo no sé por qué / si yo lo tengo todo, vaya estupidez” que debería ser obligatorio cantarnos a nosotros mismos diariamente.

De la cohorte de productores más desconocidos que colaboran aquí, solo están a la altura del francés El Licenciado –con una fantástica base de reggaeton clásico, con drops ultralentos incluidos, en la fabulosa ‘Te doy’–, Kabasaki –con un gran despliegue rítmico en ‘Coqueta’, aunque la letra de Nina (“me pongo coqueta pa que me lo meta / que me metas miedo, no es lo que tu piensas”) no sea de las más inspiradas de su vida– y Jazzhm –en una oscurilla ‘El consejo’, en la que Jorgelina y La Favi vuelven a mostrar su particular química, esta vez con mensaje de empoderamiento femenino–. Pero son razones sobradas para dejarse arrastrar al universo de “bellaqueo”, “perreo”, “mamis” y “papis”, “darle duro”, “hasta abajo”, “aguacate”, “rebote”, y “gatas” –reflejado en el bodegón de portada al que solo le sobra un poco de Photoshop en su cuerpo– en el que nos sumerge Ms Nina sin remisión.

Calificación: 6,9/10

Lo mejor: ‘Resaca’, ‘Te doy’, ‘Coqueta’, ‘El consejo’

Te gustará si te gusta: Tomasa del Real, Bad Gyal, Kaydy Cain

Escúchalo: Spotify